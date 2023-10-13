المهرجان في عيون الشعراء

سعد عبد الراضي (الاتحاد)

مهرجان أبوظبي للشعر في دورته الأولى متميز في مختلف أركان العمل الشعري والثقافي، فهو استمرار وتعبير عن حجم الجهود المبذولة خلال عقود دعماً للشعر والشعراء، فأبوظبي أطلقت في 2007 برنامجين هما الأهم والأكثر تميزاً بين البرامج التي شهدتها الساحة الشعرية الخليجية والعربية، حيث سلطا الضوء على المواهب العربية في الشعر النبطي والفصيح، وقدمت أبوظبي من خلالهما الدعم للشعراء ومنحتهم فرص الشهرة وتابعت دعمهم من خلال نشر إبداعاتهم. ومن ميزات المهرجان أيضاً هذا العدد الكبير من الشعراء المشاركين حيث يجتمع أكثر من 1000 شاعر تحت مظلة الشعر في أبوظبي. والميزات الأخرى كثيرة إن أمعنا النظر في البرنامج الثقافي والكفاءات المشاركة فيه.

«الاتحاد» التقت عدداً من الشعراء المشاركين للتعرف على انطباعاتهم عن هذا المحفل الشعري الكبير.

ريادة ثقافية

في البداية، قال الشيخ خالد بن عيسى آل خليفة، رئيس مجلس إدارة جمعية الشعر الشعبي في مملكة البحرين، إن الإمارات رائدة في العمل الثقافي، وإن أبوظبي أصبحت واجهة متألقة للثقافة والأدب والشعر، معبراً عن سعادته بالتواجد في هذا المحفل الشعري الكبير الذي يضم كوكبة من الشعراء المتميزين، وبرنامجاً ثقافياً متميزاً بكل المقاييس.

من جانبه، أكد الشاعر الإماراتي جمعة بن مانع الغويص السويدي أن مهرجان أبوظبي للشعر وإن كان يعقد للمرة الأولى إلا أنه ليس بجديد في عاصمة الشعر والمحبة أبوظبي، فهو استمرار لمهرجانات ومبادرات سابقة، مشيراً إلى أن المهرجان حافل بالمشاركات المحلية والخليجية والعربية والعالمية، وكذلك ثراء برنامجه الثقافي المصاحب، مما يؤكد نجاحه وحسن تنظيمه.

وأكد نصار الخمسان، أمين السر ومدير ديوانية شعراء النبط بالكويت، أن دور الإمارات في دعم الموروث الشعبي والثقافي عموماً كبير ومشهود، ولفت إلى أن ديوانية شعراء النبط بالكويت افتتحت عام 1982بحضور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. كما أكد الخمسان أن الإسهامات التي قدمتها أبوظبي للشعر لا تحصى فهي رائدة في هذا المجال، مشيداً ببرنامجي «شاعر المليون» و«أمير الشعراء» اللذين احتفيا بالشعر والشعراء أيما احتفاء حيث النجومية والدعم والدفع نحو المزيد من الإبداع والعطاء الشعري.

برنامج حافل

وقال الشاعر والإعلامي ممدوح العُفري، من جمعية الشعر والشعراء السعوديين: إن مهرجان أبوظبي للشعر مميز ورائع ونتشرف بتمثيلنا المملكة العربية السعودية فيه، مشيراً إلى أن الجمعية الهدف منها جمع الشعراء السعوديين ودعمهم ومتابعتهم، بالإضافة إلى تكوين كيان للشعراء يلتقون فيه ويحفظ حقوقهم.

وقالت الشاعرة الإماراتية علياء العامري: نشكر القائمين على هذا التجمع الثقافي الأدبي الذي جمع الكثير من شعراء الوطن العربي، وشارك فيه عدد من الجهات الثقافية محلياً وعربياً، مشيرة إلى أن مجلس الحيرة الأدبي التابع لدائرة الثقافة بالشارقة يشارك في هذا المهرجان الذي فاجأنا في دورته الأولى من حيث روعة التنظيم وكم المشاركة وبرنامجه الثقافي الحافل.