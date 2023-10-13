منصة «درب الشعر» تستعرض تاريخ القصيدة العربية

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي للشعر 2023 المُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك،» في الفترة ما بين 12 إلى 15 أكتوبر2023، استعرضت اللجنة المنظمة للمهرجان عبر منصة «درب الشعر» مراحل تطور الشعر العربي عبر العصور المختلفة، حيث تشكّل المنصة أيقونة المهرجان، يتعرّف فيها الزوار بشكل تفاعليّ على محطاتٍ مختلفة في الشعر العربي.

وتضمّ المنصة، التي أعدّها عدد من الخبراء والمختصين والمؤرخين في تاريخ الشعر العربي بشقيه الفصيح والنبطي، على 9 محطات تنطلق من سوق عكاظ، وتنتهي بدور أبوظبي في الشعر والأدب والجهود التي بذلتها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية - أبوظبي في تمكين الشعراء عبر برامجها العديدة منها، مثل «شاعر المليون»، و«أمير الشعراء»، و«المنكوس».

وذكر سعيد بن كراز المهيري، المستشار في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، أن «درب الشعر» تشكّل منصة للتفاعل الإيجابي مع جمهور المهرجان، فهي منصة إبداعية تضافرت فيها جهود عدد من الخبراء لتقديم تجربة استثنائية ضمن مهرجان أبوظبي للشعر. وأضاف: «من خلال محطات المنصة، يستطيع الزائر التعرّف بشكل مبسّط على تاريخ الشعر العربي».

وتنطلق المحطة الأولى لمنصة «درب الشعر» من سوق عكاظ، حيث يبرز دور هذا السوق كإحدى أهم محطات الشعر الجاهلي ودوره كمركزٍ ثقافي، ومن بعدها تمرّ منصة درب الشعر إلى ثاني محطاتها وهي التي تخصّ المعلقات السبع وشعرائها.

وتنتقل المنصة بعدها من الشعر الجاهليّ إلى محطتها الثالثة، وهم الصعاليك، ومن أبرز شعراء تلك المرحلة التي تستعرضها المنصة عروة بن الورد، والشنفرى، وتأبّط شرّاً، والسليك بن سلكة، بينما تبرز المحطة الرابعة القصائد والأشعار التي ظهرت في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، وعصر الخلفاء الراشدين حتى نهاية خلافة بني أُمية، وتسلّط الضوء على شعرائها وخصائص قصائدهم، ومن أبزرهم، حسّان بن ثابت، وكعب بن زهير.

وتنقل المنصة الزائر إلى محطتها الخامسة لتسلط الضوء على أبرز شعراء العصر الأموي والعباسي وأهم خصائص القصيدة في الفترتين، ومن أبزر الشعراء العصر الأموي في منصة «درب الشعر» جرير، والفرزدق، وأما بالنسبة لشعراء العصر العباسي فمنهم المتنبي، وأبو فراس الحمداني، ومحطة خاصة للشاعر وعالم في الأدب واللغة، الخليل بن أحمد الفراهيدي، مؤسس علم العروض.

وتبرز المحطة السادسة في المنصة أهم معالم وخصائص الشعر الأندلسي الذي يتضمن فن الموشحات وأهم شعرائه، وتسلط هذه المحطة الضوء على أهم شعراء تلك الفترة مثل أبي إسحاق الألبيري، وابن خفاجة، وابن زيدون، وابن عبد ربه.

وبعدها يصل الزائر إلى المحطة السابعة ليتعرّف على تاريخ الشعر النبطي، وتبرز المحطة أهم خصائص هذا الشعر وأبرز شعرائه مثل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وكوكبة من أهم شعراء القصيدة النبطية مثل أبي حمزة العامري، وراشد الخلاوي، ومحين الشامسي، وخليفة بن شخبوط، وذياب بن عيسى، والماجدي بن ظاهر، وسعيد بن راشد بن عتيج الهاملي، والشاعر بديوي الوقداني، والشريف بركات بن عبدالمطلب، ومحمد بن عون، وتستكشف المحطة أوزان الشعر النبطي وأبرزها.

وللنساء نصيبٌ أيضاً في هذه المنصة، إذ تأخذ المنصة الزائر إلى مسار خاص يستعرض دور النساء الشواعر في سماء الشعر العربي بشقيه الفصيح والنبطي، ومن أبرز الشاعرات في المنصة الخنساء، وهند بنت عتبة، وليلى الأخيلية، وعلية بنت المهدي، ومن شاعرات النبطي، بنت بن ظاهر، وعفراء بنت سيف المزروعي، وعوشة بنت خليفة السويدي، وبخوت المرية، ونورة الهوشان، وخضراء القحطانية.

وقبل أن تنتهي رحلة الزائر، تستعرض المنصة في المحطة الثامنة أبرز شعراء العصر الحديث وخصائص قصائدهم، ومنهم، حمد بن خليفة أبوشهاب، ومانع سعيد العتيبة، وأحمد شوقي، وإبراهيم ناجي، وحافظ إبراهيم، وبدر شاكر السيّاب، ومحمد مهدي الجواهري، وغيرهم.

وفي نهاية رحلة الزائر للمنصة، يصل إلى المحطة التاسعة: أبوظبي والأدب، التي تسلّط الضوء على دور أبوظبي السبّاق في أن تكون إحدى أبرز العواصم العربية التي تحتضن الشعر العربي عبر دورها الريادي في المحافظة على التراث والثقافة، وتمكين الشعراء عبر برامج مثل «شاعر المليون»، و«أمير الشعراء»، و«المنكوس».