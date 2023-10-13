كونجرس الأرشيف يستقطب أكثر من 60 عارضاً

أبوظبي (وام)

استقطب المعرض المصاحب لكونجرس الأرشيف الدولي 2023، الذي يعتبر منصة مهمة لعرض التقنيات المتنوعة والحديثة الخاصة بالأرشفة، أكثر من ستين عارضا. ومن أبرز المؤسسات المحلية المشاركة في هذا الحدث الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط منذ انطلاقه عام 1950 ويعقد كل أربع سنوات «مشروع الغدير» المعني بالتعريف بالتراث الخاص بدولة الإمارات.

وقالت شوق الجنيبي، رئيسة وحدة التسويق في إدارة «مشروع الغدير» للحرف الإماراتية، التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي: تهدف مشاركة «مشروع الغدير» في كونجرس الأرشيف الدولي للتعريف بالتراث الخاص بدولة الإمارات وأصالته وإبداعات المرأة الإماراتية من خلال حفظ تراث الآباء والأجداد للأجيال القادمة.

وأضافت: يقدم عدد من المواطنات عرضاً في الجناح أمام الزائرين عن كيفية تصنيع المشغولات التراثية الإماراتية المتنوعة التي تعكس تمسك المرأة الإماراتية بتراثها. وأشارت إلى أن «مشروع الغدير» الذي تم إطلاقه في عام 2006 يهدف إلى تمكين المرأة من خلال الحرف المستدامة، ويضم المشروع اليوم أكثر من 320 حرفية من مختلف الأعمار والجنسيات.

وتشارك شركة «أركايفنك» لخدمات التحول الرقمي التي توفر حلولاً مبتكرة لإدارة المعلومات للعملاء من خلال الحفاظ على البيانات وحمايتها. وقال أحمد موسى مدير الشركة: لدينا عدة فروع للشركة ومن أهمها فرع دولة الإمارات حيث نعمل على مساعدة الجهات الحكومية على التحول الرقمي وأرشفة الوثائق والمستندات التاريخية الخاصة بها. ولدينا عدة حلول حيث نقوم بفحص البيانات وتخزينها وحمايتها وإدارة المستندات والمعلومات وهذه الخدمات تقدم للجهات الحكومية، كما يستطيع القطاع الخاص الاستفادة من هذه الخدمات التي تقدمها الشركة.

وتابع: حالياً لدينا أجهزة تلتقط الوثائق وتفهرسها وتعالجها وتسترجعها وتنشرها من خلال واجهة مستخدم سهلة الاستخدام، كما يقوم النظام بأرشفة المستندات القديمة والتاريخية ويعمل على ترميمها وحفظها وأرشفتها بما يتناسب مع رؤية الدولة ويتناسب مع توجهات الأرشيف والمكتبة الوطنية. وتعرض شركة ريجال للأثاث وأنظمة التخزين، خلال مشاركتها في كونجرس الأرشيف أبوظبي 2023، معدات حديثة خاصة بالوثائق وتصاميم وحلول التخزين المبتكرة الذكية.

وقال والتر دالميدا ممثل شركة ريجال ومقرها في أبوظبي: نشارك في كونجرس الأرشيف من أجل عرض المنتجات الجديدة ومنها نظام الرفوف المتنقلة الذي يستخدم المساحة الأصغر مع سعة تخزين كبيرة ونقدم منتجات معتمدة عالية الجودة من جميع أنحاء العالم سواء كانت متطلبات مؤسسية أو صناعية لتحقيق الرضا الكامل لمتطلبات العملاء.. وتتضمن مجموعة منتجاتنا نظمة حفظ الملفات المتنقلة للأرشيف، والأرفف الخاصة بالتطبيقات المكتبية والصناعية، والرفوف المتنقلة العلوية لقطاع الرعاية الصحية مثل الستائر والستائر المضادة للبكتيريا الخاصة بقطاع الرعاية الصحية والضيافة، ومكاتب ومقاعد مريحة، والخزائن للمنتجات المكتبية والأمنية، ومعدات مناولة المواد وصناديق التخزين. وتابع: نمتْ الشركة بشكل كبير ولديها قاعدة واسعة من العملاء تشمل الوزارات والإدارات الحكومية ومنظمات القطاع الخاص والبنوك والمؤسسات المالية وقطاع الرعاية الصحية وقطاع الضيافة وغيرها.