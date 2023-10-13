الأمانة العامة لـ«مجلس التعاون» تكرّم سعيد حمد الكعبي

أبوظبي (الاتحاد)

كرّمت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي سعيد حمد الكعبي، مدير إدارة التراث المعنوي في قطاع الثقافة بدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، خلال حفل أقيم يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023 في مسقط، سلطنة عمان.

جاء تكريم الكعبي تقديراً لجهوده في حفظ تراث دولة الإمارات. وشهد الحفل تكريم مبدعين في المجال الثقافي ومتخصصين وباحثين في مجال الآثار والمتاحف.

وحضر الحفل كل من معالي سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب وخالد علي سالم السنيدي، الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.