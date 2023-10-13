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التعليم والمعرفة

برلماني هندي: «كونجرس الأرشيف» منصة لتعزيز المعرفة

شاشي ثارور
14 أكتوبر 2023 00:23

أبوظبي (وام)
أكد الدكتور شاشي ثارور، عضو البرلمان الهندي، أن استضافة دولة الإمارات الدورة الـ 19 للكونجرس العالمي للأرشيف، أسهمت بشكل فاعل في إنجاح فعاليات هذه الدورة وتمكينها من تحقيق الأهداف المخطط لها، خصوصاً في ظل ما حظي به المشاركون فيها من رعاية واهتمام، وما توفر لفعاليات الكونجرس من ممكنات سهّلت مهمة المشاركين، ووفرت لهم البيئة المثالية لتبادل الأفكار والمعارف والخبرات.وقال في تصريح لـ «وام»: إن تجمع أمناء المحفوظات والمخطوطات التاريخية من جميع أنحاء العالم في هذا الحدث، أمر في غاية الأهمية، لأنه أتاح لهم تبادل تجاربهم الأرشيفية وأفكارهم وتطلعاتهم وخبراتهم في سبيل تقديم الوصول إلى تطبيق أفضل الممارسات واستخدام أحدث التقنيات وأكثرها تطوراً في حفظ الوثائق والمخطوطات والتراث والمواد الأرشيفية على تنوعها، باعتبارها جزءاً مهماً من الذاكرة الوطنية لبلدان العالم المختلفة.
وأشار إلى أن الكونجرس الدولي للأرشيف ناقش من ضمن محاوره، مواضيع مهمة من بينها الاستدامة والتكنولوجيا، معرباً عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث المهم الذي عقد تحت شعار «إثراء مجتمعات المعرفة»، وهو شعار يؤكد ما يقوم به الأرشيف من دور محوري في نشر المعرفة وتطويرها وحفظها ونقلها من جيل إلى آخر، خصوصاً أن بناء المعرفة عملية تراكمية متواصلة على مر الزمن.
وقدم الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة، وللجنة المنظمة للحدث، على ما وفرته الدولة وما بذلته اللجنة من جهود، لإنجاح هذه الدورة التي تعد الأكبر في تاريخ الكونجرس، ولإتاحة الفرصة للمشاركين لمناقشة التحديات التي تواجه العاملين في مجال الأرشفة وحفظ التراث وحراس المعرفة، والتوصل إلى حلول تذلل العقبات كافة أمامهم، وتيسر لهم أداء دورهم على أكمل وجه، وتسهم في تطوير العمل الأرشيفي وسبل ووسائل حفظ المعلومات، وتسهّل عملية الوصول إليها.

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