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شركات عالمية تستعرض مبادراتها المبتكرة في كونجرس الأرشيف

شركات عالمية تستعرض مبادراتها المبتكرة في كونجرس الأرشيف
14 أكتوبر 2023 00:27

أبوظبي (وام)
تحرص العديد من الشركات العالمية على المشاركة في فعاليات كونجرس المجلس الدولي للأرشيف 2023 الذي اختتمت فعالياته أمس لعرض أحدث مقتنياتها وابتكاراتها في مجال الأرشفة وحفظ البيانات.
واستعرضت شركة «أكسبم» البرتغالية خلال مشاركتها في الكونجرس أحدث تقنياتها في مجال تعقيم وحفظ الوثائق وهي تقنية «الأنوكسيا» التي تعتمد على غاز النيتروجين الآمن بيئياً لتعقيم وحفظ الوثائق والمقتنيات مدى الحياة.

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وأكد رائد الحمود، المدير الإقليمي لشركة «أكسبم» أهمية المشاركة في الكونجرس الدولي للأرشيف باعتباره منصةً للتواصل بين الخبراء والمتخصصين والزائرين من جميع أنحاء العالم. وأشار إلى أن «أكسبم» تتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية منذ 10 سنوات من خلال مشاريع إنشاء معامل ترميم وحفظ للمقتنيات ومن ضمنها المقتنيات الأرشيفية من الكتب والصور والأفلام لدولة الإمارات.
ولفت إلى أن عمليات الحفظ تدخل في مراحل عدة من بينها مرحلة التعقيم باستخدام تقنية «الأنوكسيا» ثم مرحلة الحفظ وتعقيم المقتنيات، ثم تنظيف المقتنيات ثم الترميم للمقتنيات، وفي النهاية حفظ هذه المقتنيات بأوعية مخصصة تحافظ عليها من التلف.
وأكد محمود شمس الدين، المدير التقني للإرث الثقافي والصور العلمية في شركة «فيس ون»، من الدنمارك، أهمية كونجرس الأرشيف الدولي الذي يعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وأشاد بمستوى التنظيم وبنجاح هذه الدورة التي شهدت مشاركة أكثر من 135 دولة.

كونجرس المجلس الدولي للأرشيف
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