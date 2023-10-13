وكالة الأرشيف الأوزبكية تبحث فرص التعاون الثقافي في الإمارات

دبي (وام)

أعرب أولوغ بك يوسفوف، رئيس وكالة الأرشيف الأوزبكية، عن رغبة بلاده في بحث فرص التعاون مع المراكز الثقافية في دولة الإمارات ومنها مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث.

جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق إلى مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بالتزامن مع كونجرس المجلس الدولي للأرشيف في أبوظبي، حيث ضم الوفد إليوربيك بوريباييف، المستشار في سفارة جمهورية أوزبكستان بالدولة، وميرزايف لازيز، مساعد رئيس وكالة الأرشيف الأوزبكية.

وأكد الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، أهمية التعاون وتبادل الخبرات مع عدد من المؤسسات والمراكز الثقافية في جميع دول العالم. وأهدى الوفد الأوزبكي، في ختام الزيارة، مركز جمعة الماجد درعاً تذكارية تقديراً منه لدور المركز في حفظ التراث الإنساني.