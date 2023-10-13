اختتام أعمال الكونجرس الدولي للأرشيف 2023 بنجاح لافت

أبوظبي (وام)

اختتمت أمس أعمال كونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023، الذي انطلق تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، خلال الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر الجاري تحت شعار «إثراء مجتمعات المعرفة».

وبدأ الحفل الختامي للكونجرس بجلسة شاركت فيها الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، بعنوان «المعرفة المستدامة والكوكب المستدام: الأرشيف والسجلات وتغير المناخ».

وتوجّه الدكتور عبدالله الريسي، المستشار الثقافي في ديوان الرئاسة، رئيس اللجنة العليا التوجيهية لاستضافة كونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023.. بالشكر نيابةً عن مجلس الإدارة واللجنة العليا المنظمة لاستضافة الكونجرس إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على رعايته الكريمة لهذا الحدث العالمي والذي يقام لأول مرة في دولة الإمارات والشرق الأوسط. وأكّد أهمية انعقاد الكونجرس لأول مرة بالمنطقة في دولة الإمارات، ما يعكس التزام الدولة بدعم وتطوير العمل الأرشيفي وحفظ التراث الإنساني والثقافي، وتمكين جيل الشباب وتعزيز دوره في صنع القرار ورسم ملامح مستقبل أكثر استدامة لقطاع الأرشيف.

ولفت إلى حرص الإمارات على استضافة وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة في مجال الأرشيف والسجلات والتوثيق انطلاقاً من أهمية هذه القطاعات في بناء مجتمعات المعرفة وتعزيز نمائها فكرياً وثقافياً، وضمان الوصول إلى المعلومات.

وأكد الدكتور الريسي، أن النجاح الذي تحقق بإطلاق نسخة 2023 في دولة الإمارات ما كان ليتحقق لولا الدعم الكبير من القيادة الرشيدة وتوفير كل السبل اللازمة من أجل إنجاح هذا الحدث والتوجيهات الحثيثة والرعاية الكريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لتعزز مكانة دولة الإمارات في تطوير العمل الأرشيفي وسبل ووسائل حفظ المعلومات وسهولة عملية الوصول إليها. وأشاد بدور جميع فرق العمل على ما بذلوه من جهد كبير.

وقال إن هذا النجاح الكبير للكونجرس في أبوظبي الذي يعقد لأول مرة في الوطن العربي والشرق الأوسط ليس إنجازاً فقط لدولة الإمارات بل لدول المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن الكونجرس استضاف أصحاب العقول والخبرات والمهارات من مختلف دول العالم تحت مظلة واحدة من أجل الخروج بتوصيات ومقترحات جديدة تواكب التغيرات المتلاحقة والتطور التكنولوجي والتقني الذي يشهده العالم.

وتوجَّه بجزيل الشكر إلى وكالة أنباء الإمارات «وام» على الشراكة الاستراتيجية البناءة والمثمرة، وللإعلاميين الذي ساهموا في تغطية نجاح هذا الحدث، ولجميع الجهات المشاركة والمنظمين ولكل من ساهم في إنجاحه.

ومن جانبه، أعرب عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، عن تقديره وشكره للمجلس الدولي للأرشيف الذي أتاح لدولة الإمارات استضافة هذا الحدث العالمي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، مما أتاح الفرصة لاستضافة مجموعة واسعة من البرامج العلمية والفعاليات والأنشطة المصاحبة لكونغرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي بهدف تبادل المعرفة والخبرات والمنهجيات المرتبطة بمُختلف نواحي العمليات الأرشيفية التي تستهدف رفع كفاءات الأرشيفات في العالم.

وعبّر عن فخره بالنجاح الاستثنائي لما حققه الكونجرس الدولي للأرشيف من أهداف، لافتاً إلى أن الدورة الحالية للكونجرس استثنائية وشهدت حضور كوكبةٍ من كبار الشخصيات وعددٍ كبير من قادة الرأي والخبراء والمختصين في مجالات الأرشفة والتوثيق وحفظ السجلات.

من جانبها، أبدت جوزيه كيربس، رئيسة المجلس الدولي للأرشيف، إعجابها بالتنظيم الناجح لهذه الدورة من الكونجرس. وقدمت في كلمتها خلال الحفل الختامي، شكرها الخالص لدولة الإمارات على إتاحتها الفرصة لجمع هذه النخبة من الخبراء والمختصين تحت مظلة واحدة. وأعربت عن تقديرها لدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لهذا الحدث العالمي الذي يعتبر تاريخياً بمعنى الكلمة كونه الأكبر من نوعه في المنطقة.

تقنيات مبتكرة

سلّط الكونجرس من خلال فعالياته المتنوعة الضوء على أهمية توطيد التواصل والتعاون في مجال الأرشفة، وسبل إثراء مجتمعات المعرفة وتوظيف التقنيات المبتكرة في مجال العمل الأرشيفي. وشهد الحدث انعقاد مجموعة من الفعاليات وورش العمل التخصصية، متيحاً منصةً لقادة الفكر والخبراء وأقطاب قطاع الأرشيف حول العالم لمشاركة الرؤى والأفكار المبتكرة والبحوث المتخصصة بمجال الأرشيف.