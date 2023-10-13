متحف المستقبل يستضيف حوارات ضمن «بينالي دبي للخط»

دبي (وام)

يستضيف «متحف المستقبل» بالتعاون مع «دبي للثقافة» مجموعة من فعاليات «بينالي دبي للخط» خلال شهر أكتوبر الجاري، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على تأثير الخط على المشهد الثقافي في دولة الإمارات والعالم، وتتيح للجمهور فرصة التواصل مع مجموعة من أبرز الفنانين المتميزين في هذا المجال الإبداعي.

وتتضمن هذه الفعاليات جلسة حوارية يوم السبت 14 أكتوبر بعنوان «حوار عبر الثقافات.. من النصوص القديمة إلى خبراء مستقبل الفن المعاصر» لاستعراض مراحل تطور الخط التقليدي في مجالات الفنون والتصاميم المعاصرة، وتكيفه مع الثقافات والتوجهات الإبداعية الحديثة، إضافة إلى أهمية فنون الخط والجوانب الجمالية التي يتمتع بها.

عليا الشامسي

ويشارك في هذه الجلسة عدد الخبراء والمختصين وهم فيكتور إكبوك، والبروفيسورراشيل أما آسا، والبروفيسور عوام أمبكا، وعليا الشامسي مديرة البرامج الثقافية في متحف اللوفر أبوظبي، والدكتور أنطوان أبي عاد، وتدير الجلسة ريبيكا آن بروكتور.

ويناقش الخبراء أيضاً تأثير الخط الثقافي الفاعل في المجتمعات والجوانب التراثية والثقافية، إلى جانب تسليط الضوء على تاريخ فنون الخط وتأثيره على الفنون والتصاميم المعاصرة، وعلاقته بالثقافات والتوجهات الحديثة.

مطر بن لاحج

ومن المقرر أن يستضيف متحف المستقبل أيضاً خلال شهر أكتوبر ضمن سلسلة جلسات «خبراء المستقبل»، الفنان الإماراتي مطر بن لاحج، الذي تزين أعماله واجهة المتحف الذي يعتبر واحداً من أبرز المعالم في إمارة دبي.

ويتحدث ابن لاحج خلال الجلسة التي تنعقد يوم الأحد 29 أكتوبر عن تحول متحف المستقبل إلى معلم فني مميز، وكيف أصبحت الواجهة الفنية للمتحف المزينة بالخط العربي تحفة مذهلة تعيد تعريف جوهر الفن العام داخل المدينة.