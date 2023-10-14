وفاة عالم الفيزياء الفلكية أوبير ريفز

توفي الجمعة عن 91 عاماً عالم الفيزياء الفلكية الفرنسي الكندي أوبير ريفز الذي اشتهر بترويجه لعلوم الفضاء، على ما أعلن نجله عبر فيسبوك.

وكتب بونوا ريفز في منصة التواصل "بألم كبير تشاركني فيه عائلتي، أعلن وفاة والدنا العزيز".

وكان ريفز الذي توفي في باريس، راوياً بارعاً لتاريخ الكون الذي شكّل شغفه في الحياة.

وقال رئيس وزراء كيبيك فرنسوا لوغو، إنّ "كيبيك خسرت اليوم عالم فيزياء فلكية مشهور".

ولد أوبير ريفز في مونتريال بتاريخ 13 يوليو 1932، وكان يتمتّع بموهبة جعل الظواهر الفيزيائية المعقدة جداً مفهومة "لجميع من يبهرهم العالم"، على غراره.

انضم إلى وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) خلال ستينات القرن العشرين، ثم انتقل للعمل في مجال التدريس في بلجيكا قبل أن يذهب إلى فرنسا حيث أصبح مديراً للأبحاث في المركز الوطني للبحوث العلمية (CNRS) ومستشاراً للجنة الطاقة الذرية (CEA).