شرطة أبوظبي تختتم مشاركتها في «كونجرس الأرشيف»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مشاركتها في «كونجرس المجلس الدولي للأرشيف» أبوظبي 2023، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، تحت شعار «إثراء مجتمعات المعرفة».

وأشاد العميد سيف سعيد الشامسي، مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، بالتعاون المثمر بين شرطة أبوظبي والأرشيف والمكتبة الوطنية في تحقيق التطلعات بإثراء مجتمعات المعرفة، لافتاً إلى أن «كونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023» نجح وبتميز في أن يكون منصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي، وتسليط الضوء على أهمية التواصل والتعاون في مجال الأرشفة والتوثيق على الصعيدين الوطني والعالمي.

وقال المقدم هزاع محمد بن رفيع، رئيس قسم التوثيق الإعلامي في إدارة الإعلام الأمني، إن الكونجرس العالمي للأرشيف عزز تبادل المعارف والخبرات في مجالات التوثيق والأرشفة، وأسهم في تحقيق التفاعل العالمي للحوار والتواصل بين كوكبة من خبراء القطاع الأرشيفي وقادة الفكر دولياً.

واستعرضت شرطة أبوظبي ضمن منصتها آلية توثيق وأرشفة كنوزها المعرفية التاريخية والرقمية، ومقتنيات وصوراً قديمة تبرز إرثها التاريخي منذ التأسيس في العام 1957، ودورها المهم في حفظ الأمن واستقراره بالمنطقة.

وأتاحت المنصة للجمهور التعرف عن قرب على مسيرة شرطة أبوظبي وتاريخها الحافل في حفظ الأمن واستقراره في المنطقة ومراحل التأسيس، كما اطلعوا أيضاً على العدد الأول لمجلة الشرطة الذي صدر في عام 1970، وجهودها في استخدام أساليب مبتكرة لأرشفة تسلسل الأرقام العسكرية القديمة والبطاقات العسكرية وحفظها، وتوثيق المقابلات مع رجال الشرطة القدامى والصور القديمة للمباني التي تقف شاهداً على مسيرتها الأمنية التاريخية والريادية.

وتعرف الزوار على جهود إدارة الإعلام الأمني بشرطة أبوظبي في الأرشفة، حيث وظفت تقنيات الأرشفة الإلكترونية ورقمنة المواد الإعلامية عن طريق تقنيات المعلومات بشكل يضمن وجودها بشكل مفهرس ودقيق، وأسهمت في تطوير العمل، وحققت العديد من النتائج من خلال الحفاظ على المواد والوصول السريع إلى المعلومات المؤرشفة رقمياً، وسهولة البحث والاحتفاظ بالجودة وسهولة النسخ والتوزيع والاستدامة، وتوفير الوقت والجهد للاطلاع على المستندات، وتوفير التكاليف، والحفاظ عليها من الضياع أو التلف، وضبط ومراقبة الصلاحية للوثائق، وكل ذلك انعكس إيجاباً في تسريع وتيرة العمل الإعلامي إلى الأفضل.