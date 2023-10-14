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التعليم والمعرفة

«واحة الطفل» تربط الأجيال بموروثهم الثقافي

إقبال كبير على «واحة الطفل» (من المصدر)
15 أكتوبر 2023 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

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يقدم مهرجان أبوظبي للشعر، عدداً من البرامج والأنشطة الموجهة للصغار، والتي تحمل رسائل تعليمية تثقيفية لربط الأجيال الجديدة بموروثهم الثقافي، وترسخ في أذهانهم كل ما هو جميل ونبيل من قيم ومفردات تعزز انتماءهم إلى الوطن.
وخصص المهرجان للأطفال مساحة باسم «واحة الطفل» تتميز بإطار تعليمي ترفيهي، وتختزل في فعالياتها ومرافقها عدة جوانب تعليمية وتثقيفية.
وتقدم الواحة العديد من الأنشطة الموجهة للأطفال منها ألعاب إلكترونية بجوائز للمشاركين، ونشاط للتلوين حيث يحصل الأطفال على دفتر يحتوي على بعض الأبيات الشعرية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مع صور معبرة عن البيت يتم تلوينها من قِبلهم، بالإضافة إلى لعبة البازل لتركيب الصور التراثية.
وقالت زليخة محمد، رئيس وحدة التدريس في أكاديمية الشعر، إن الأنشطة الموجهة للأطفال تم اختيارها بعناية كبيرة حتى تناسب جميع الأعمار والفئات، وبطرق ووسائل فنية شيقة، تجسد الموروث الشعبي.
ومن جانبها أشارت فاطمة التميمي، رئيس قسم الأنشطة النسائية في نادي تراث الإمارات، إلى أن المهرجان حظي في يومه الأول بحضور مميز للأطفال، حيث تم اصطحابهم في جولة تعريفية على مختلف أجنحة ومنصات المهرجان.

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