500 شاعر أمام لجنة تحكيم «شاعر المليون»

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

في سابقة هي الأولى من نوعها منذ انطلاق برنامج «شاعر المليون» عام 2007، تقابل لجنة تحكيم البرنامج أكثر من 500 شاعر من 23 دولة في مكان واحد، وذلك بمهرجان أبوظبي للشعر الذي تختم دورته الأولى أعمالها اليوم. وقد استقبلت اللجنة قبل المهرجان أكثر من ألف قصيدة، تم فرزها واختيار هذا العدد الكبير لمقابلة اللجنة خلال أيام المهرجان الأربعة، حيث سيتم اختيار 100 شاعر ليتأهلوا لمرحلة الاختبارات التحريرية والمقابلات من قبل أعضاء لجنة التحكيم، لاختيار القائمة النهائية وفق معايير فنية ونقدية، ليتأهل منهم بعد ذلك 48 شاعراً يقفون على مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي ليتنافسوا من خلال حلقات البث المباشر للحصول على بيرق الشعر، والفوز بلقب وجائزة البرنامج الأضخم للشعر النبطي، حيث يمنح البرنامج جوائز ومكافآت قيّمة للشعراء الخمسة الفائزين بالمراتب الأولى تصل إلى 15 مليون درهم، ويحصل الفائز بالمركز الأول على لقب شاعر المليون إضافة إلى بيرق الشعر وخمسة ملايين درهم، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على أربعة ملايين درهم، والثالث على ثلاثة ملايين درهم، والرابع على مليوني درهم، والخامس على مليون درهم، والسادس على 600 ألف درهم.

وفي هذا السياق، قال لـ «الاتحاد» سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر، عضو لجنة تحكيم برنامج «شاعر المليون»: «إن مهرجان أبوظبي للشعر يعد حدثاً ثقافياً مهماً ضمن مشروع إمارة أبوظبي للاهتمام بالشعر بنوعيه النبطي والفصيح».

وأشاد العميمي بالحضور الجماهيري والفعاليات المصاحبة والعدد الكبير من الشعراء الموجودين فيه، والذي يتزامن مع انطلاق النسخة الحادية عشرة من برنامج «شاعر المليون». وأكد أن كل هذه الفعاليات تشكل تظاهرة كبيرة للشعر والثقافة محلياً وعربياً، خاصة أن الشعراء المشاركين أو المرشحين ممن يقابلون لجنة التحكيم قدموا من مختلف البلدان العربية.

وأشار العميمي إلى أن المهرجان يشهد إطلاق ديوان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «الأعمال الكاملة» الذي أصدرته أكاديمية الشعر، كما يشهد مشاركة عدد كبير من الأصوات الشعرية العربية، بالإضافة إلى دور نشر إماراتية من بينها أكاديمية الشعر ونادي تراث الإمارات.

ومن جانبه، أكد الدكتور غسان الحسن، عضو لجنة تحكيم برنامج «شاعر المليون»، أن المهرجان الذي يتزامن مع انطلاق النسخة الحادية عشرة من البرنامج حقق نجاحاً كبيراً، مشيراً إلى أن اللجنة تقابل أكثر من 500 شاعر من أجل تحديد مستوياتهم، ثم تختار منهم 100 شاعر، وصولاً إلى 48 شاعراً يشاركون في البث المباشر، لافتاً إلى أن المشاركات متميزة هذا العام، ما يبشر بنجاح هذا الموسم الشعري المتميز.