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الصين تطلق قمراً اصطناعياً جديداً لمراقبة الأرض

الصين تطلق قمراً اصطناعياً
15 أكتوبر 2023 08:56

أطلقت الصين اليوم الأحد صاروخاً من طراز لونج مارش2-دي لوضع قمر اصطناعي جديد لمراقبة الأرض في مداره بالفضاء. وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن القمر الاصطناعي المسمى "يونهاي104-" انطلق في الساعة 54:8 صباحا بتوقيت بكين (0054 بتوقيت جرينتش) من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غربي الصين وسرعان ما دخل المدار المحدد مسبقا.

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وسيوفر القمر الصناعي خدمات الكشف عن البيئات الجوية والبحرية والفضائية، والوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها، والتجارب العلمية. وذكر مركز جيوتشيوان أن عملية الإطلاق هذه تمثل المهمة رقم 491 للصواريخ من طراز لونج مارش.

المصدر: د ب أ
الأرض
الصين
قمر اصطناعي
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