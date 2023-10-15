«دبي للثقافة» تعلن لجنة تحكيم «مهرجان مسرح الشباب 14»

دبي (الاتحاد)

مساحات إبداعية واسعة تمنحها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» لعشاق «أبي الفنون»، عبر النسخة الـ14 من مهرجان دبي لمسرح الشباب التي ستقام خلال الفترة من 21 وحتى 28 أكتوبر الجاري، وتشارك فيها 6 فرق مسرحية محلية، ما يجعل المهرجان منصة مثالية تهدف إلى الارتقاء بالحركة المسرحية المحلية وتطويرها، عبر اكتشاف أصحاب المواهب وتنميتهم وصقل خبراتهم وتمكينهم من التعبير عن أفكارهم ورؤاهم الإبداعية لإثراء المسرح الإماراتي، ورفع مستوى الذائقة الفنية والجمالية للمجتمع.

وفي سياق الاستعدادات، كشفت «دبي للثقافة» عن منح المخرج والمؤلف المسرحي جمال مطر لقب «شخصية العام المسرحية»، تكريماً لعطائه ومسيرته الفنية الحافلة بالإنجازات، وتقديراً لمساهمته في الارتقاء بالحركة المسرحية المحلية، إلى جانب عمله في القطاع الإعلامي، وقد سبق لمطر المشاركة في الكثير من المهرجانات المسرحية والتلفزيونية التي أقيمت داخل وخارج الدولة، وتوج بالعديد من الجوائز في المسرح والتلفزيون.

كما أعلنت «دبي للثقافة» أيضاً عن أعضاء لجنة تحكيم المهرجان الذي ستقام فعالياته على مسرح ندوة الثقافة والعلوم في دبي، وستتولى لجنة التحكيم التي يترأسها المخرج والكاتب ناجي الحاي، وتضم كلاً من الفنان والمخرج والمؤلف مرعي الحليان، والفنان والمخرج والمؤلف محمد سعيد السلطي، مهمة تقييم العروض المسرحية التي ستتنافس على مجموعة من الجوائز، ومن بينها أفضل عرض مسرحي متكامل، وأفضل ممثل وممثلة، وأفضل إخراج، وأفضل نص مسرحي، وغيرها.