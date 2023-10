«الشارقة للكتاب 42» يجمع فائزين بجائزة نوبل

الشارقة (الاتحاد)

تستقبل فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تقام في الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر المقبل، نخبة من كبار الأدباء العالميين ونجوم السينما وقادة الرأي والشخصيات العالمية المؤثرة، من بينهم فائزون بجائزة نوبل وأصحاب أكثر الكتب مبيعاً في العالم، حيث يتصدر قائمة الضيوف المشاركين في المعرض الكاتب النيجيري وول سوينكا، الحائز على جائزة نوبل للآداب عام 1986، والذي يعد أول كاتب أفريقي يحصل على هذه الجائزة.

كما يشارك في المعرض، الذي ينطلق هذا العام تحت شعار «نتحدث كتباً»، الكاتب الكندي مالكولم جلادويل، مؤلف ستة من الكتب الأكثر مبيعاً في «نيويورك تايمز»، وقد تم اختياره من قبل مجلة «تايم» كواحد من أكثر 100 شخص تأثيراً، والكاتب السويدي توماس إريكسون، الذي ترجمت بعض كتبه لأكثر من 60 لغة، وبيع منها أكثر من 7 ملايين نسخة، والروائي البريطاني الباكستاني محسن حامد، صاحب رواية «الخروج من الغرب».

أعلام الفضاء والسينما والاقتصاد

ولا تقتصر المشاركات على المجال الأدبي فحسب، بل تشمل أيضاً كتاباً وشخصيات من عالم الفضاء والسينما والتطوير الذاتي والاستثمار، إذ يستضيف المعرض، رائدة الفضاء الأميركية سونتا ويلِامز، التي شاركت في رحلات فضائية إلى محطة الفضاء الدولية (NASA)، والممثلة الهندية كارينا كابور، وتُعد من أشهر نجمات بوليوود، وقد أصدرت كتاب «دليل كارينا كابور للحمل»، والكاتبة الهندية المتخصصة في التمويل الشخصي مونيكا هالان، وهي تقدم نصائح عملية لإدارة الأموال والاستثمار.

ويستضيف المعرض الكاتب والمتحدث الإيرلندي فيفيان جيمس ريجني، مؤلف كتاب «Naked at The Knife-Edge»، وهو كتاب يروي قصة صعوده إلى قمة جبل إيفرست. ويصف الكتاب التحديات الجسدية والعقلية والعاطفية التي واجهها ريجني في رحلته. وهو الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Inside Us الاستشارية للتدريب التنفيذي، وتعمل في خمس قارات، وساعد في تنفيذ مبادرات تطوير القيادة لبعض الشركات الرائدة في العالم وفرقها التنفيذية. ويستخدم ريجني خبرته في تسلق جبل إيفرست لتطوير برامج تدريبية تحولية للقيادة للشركات الرائدة في العالم.

ويشارك في الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2033 ناشراً من 108 دول، يعرضون أكثر من 1.5 مليون عنوان في مختلف قطاعات المعرفة والثقافة، كما تشهد دورة هذا العام من المعرض تنظيم 1700 فعالية متنوعة، يشارك فيها أكثر من 215 ضيفاً من 69 دولة، إضافة إلى 460 فعالية ضمن برنامج ثقافي غني يقدمه 127 مشاركاً من كبار الأدباء والفنانين العرب والأجانب من 33 دولة.