محمد الشرقي: الفنون تعزز الجسور الثقافية والإنسانية

الفجيرة (الاتحاد)

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، دور الفنون عامة، والمسرح خاصة، في تعزيز الجسور الثقافية والإنسانية بين شعوب العالم، مشيراً إلى اهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمبدعين في مختلف المجالات الفنية، والداعمين لركائز النهضة الشاملة والمستدامة للدولة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، وفد أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة برئاسة علي عبيد الحفيتي مدير عام الأكاديمية، لفوزها بأربع جوائز عن العمل المسرحي «يوميات شكسبيرية» ضمن مشاركتها في فعاليات الدورة الثالثة عشرة من مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح بجمهورية مصر العربية.

وهنّأ سموه الفنانين المسرحيين الفائزين في المهرجان، مشيداً بتميزهم، وبجهود الأكاديمية في تدريبهم ودعمهم، مؤكّداً مكانة المسرح في تقريب وجهات النظر الإنسانية بين شعوب العالم، ودوره الرئيس في نقل صورة المجتمعات البشرية بوسائل تعبيرية وأدائية راقية.

ونوّه سموّه، إلى أهمية المشاركة في المهرجانات والمحافل الإقليمية والدولية التي تحتفي بالثقافة والفنون، وإبراز المواهب الفنية المتميزة لأبناء الإمارات التي تسهم بفاعلية في دعم صناعة الإبداع، وترتقي بمقومات الفن والثقافة على الصعيد المحلي والعالمي. وبدورهم، تقدّم الفائزون بالشكر والامتنان إلى سمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال، وتشجيع سموّه لهم على مواصلة التميز في العمل المسرحي وتعزيز مكانته بين سائر الفنون.

وحصل العرض المسرحي الإماراتي الذي مثلته أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة على المركز الأول في الإضاءة، وثاني أفضل عرض في الديكور، وحصل الفنان محمود القطان على المركز الثاني في فئة أفضل ممثل دور أول، والفنان أسامة إسماعيل كثاني أفضل موسيقي.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.