«مهرجان الإثارة والتشويق» في «الشارقة للكتاب 42»

الشارقة (الاتحاد)

يفتح معرض الشارقة الدولي للكتاب أمام زوار دورته الـ42 باباً على عالم الغموض والخيال والمفاجأة، مع كوكبة من الكتّاب المتخصصين بأدب التشويق والغموض في فعاليات الدورة الثانية من «مهرجان الإثارة والتشويق» التي تقام على مدار ثلاثة أيام في الفترة 8-10 نوفمبر المقبل.

ويقدم المهرجان، الذي يقام بالشراكة مع «مهرجان الإثارة والتشويق» في نيويورك، منصة تجمع 10 كتّاب عالميين متخصصين بهذا النوع من الأدب، بالجمهور من عشاق الغموض والألغاز والسرديات القصصية.

وتضم قائمة الأدباء الدوليين المشاركين في الدورة الثانية من المهرجان كلاً من الكاتب الفنلندي ماكس سيك، أحد أكثر كتاب الإثارة والجريمة مبيعاً في العالم، ومن أهم إصداراته «الضغينة الأخيرة»، والكاتبة الأميركية كيه جيه هاو، التي حصل أول كتاب لها في سلسلة «وسيط الحرية» على جائزة «أفضل أول رواية إثارة»، وترشح للقائمة القصيرة في «جوائز باري».

ومن الولايات المتحدة يشارك الكاتب جيه دي باركر، المؤلف صاحب رواية «لعبة المتصل» الشهيرة، ودانييل تروسوني، المؤلفة الأكثر مبيعاً في نيويورك تايمز، والتي تم اختيار كتابها «السقوط عبر الأرض» كواحد من أفضل عشرة كتب لعام 2007، وآيفي بوشودا، المؤلفة الأكثر مبيعاً والحائزة على عدة جوائز عن روايات الإثارة، مؤلفة «غنوا لها».

كما يحل ضيفاً على المهرجان عدد آخر كبير من نجوم مهرجان الإثارة والتشويق.

ورش عمل

ويقدم المهرجان ورشتي عمل من الساعة 11:00 صباحاً إلى 12:00 ظهراً في المنتدى 2، الأولى في اليوم الأول، الأربعاء، الموافق 8 نوفمبر، بعنوان «إتقان فن التشويق والإثارة: كيفية إعداد سرديات شيقة» يقدمها كل من الكاتبة الأميركية كيه جيه هاو، والكاتب جيه دي باركر، في حين تقام الورشة الثانية في اليوم الثاني، يوم الخميس، 9 نوفمبر، تحت عنوان «الكشف عن الغموض: تعلُّم التشويق المقنع في تطوير الحبكة والشخصيات» مع الكاتبة الأسترالية كانديس فوكس.