«مقامات العشق» يواصل فعالياته في «خولة للفن والثقافة»

أبوظبي (وام)

تتواصل فعاليات معرض «مقامات العشق»، المعرض الشخصي للفنان الخطاط محمد النوري، المنعقد حالياً في خولة للفن والثقافة في أبوظبي والتي تستمر حتى 25 أكتوبر الجاري، مستقطبة جمهور الخط والفن الأدبي العربي للاطلاع على أكثر من 22 لوحة فنية، استطاع خلالها الفنان توظيف إبداعاته الفنية، وإبرازها في الأعمال المعروضة التي لقيت إعجاب وثناء زوار المعرض.

وأكدت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيّان، نائب حاكم أبوظبي، رئيسة خولة للفن والثقافة، حرص خولة للفن والثقافة على تنظيم واستضافة الفعاليات والمعارض الثقافية والفنية، للمساهمة في تعزيز جهود دولة الإمارات بأن تكون الوجهة الجاذبة للمبدعين في المجال الثقافي، من مختلف أنحاء العالم.

وأشارت سموها إلى سعي خولة للفن والثقافة للتعاون مع المبدعين والفنانين المحليين والعالميين بهدف تعزيز التفاعل الفني والثقافي والحضاري، وتوفير المنصة الثقافية المناسبة لتبادل الأفكار والإبداعات، إلى جانب إتاحة الفرصة للجمهور للاستمتاع بجماليات فن الخط العربي الذي يتمتع بصفات خاصة تميزه عن غيره، وهو من أبرز الفنون التشكيلية، مثنية على جهود الفنان الخطاط محمد النوري في تقديم إبداعات فنية وثقافية سلطت الضوء على فنون الخط العربي واستقطبت شريحة واسعة من الجمهور.

ومن جهته، قال الفنان الخطاط محمد النوري إن معرض «مقامات العشق» يتزامن مع ذكرى معرضه الشخصي الأول قبل 30 عاماً، لافتاً إلى أن المعرض يضم لوحات لعدد مختار من سور القرآن الكريم وقصائد الشعر العربي الوجداني، فالمشاعر هي المحرك الأول للعمل الفني الحقيقي.

ومن أبرز اللوحات التي يحتضنها المعرض لوحة لآيات من سورة النجم بخط الثلث الجلي بتصميم هرمي، ولوحة آيات من سورة يوسف وكلتاهما تم نقشها بالحبر اليدوي، وذهب على ورق طبيعي، ولوحة أخرى لأواخر سورة الفرقان، حيث صورت اللوحة فكرة اللانهاية بشكل مبتكر وبخط الثلث المركب، ولوحة أواخر سورة الكهف بالحبر والذهب على ورق يدوي بخط الثلث الجلي، ولوحة البسملة من حبر وذهب على ورق يدوي بخط المحقق، ولوحة سورة الفاتحة حبر وذهب على ورق يدوي بخط الثلث، ولوحة الحلية النبوية بالأحبار الملونة وذهب على ورق يدوي بخط الثلث والمحقق.

كما يضم المعرض لوحة من كلمات أمير الشعراء أحمد شوقي، نقشت بالحبر اليدوي والذهب على ورق طبيعي، وتم استخدام الخطوط الثلث والنسخ، وجاءت طريقة التذهيب على النسق العثماني القديم، ولوحة للشاعر عبدالفتاح مصطفى حبر على ورق تتألف من 6 صفحات بخط الثلث العادي بزخارف تحاكي القرن السادس عشر الميلادي، إلى جانب لوحات شعرية للشاعر محيي الدين بن عربي مستخدماً الحبر على ورق بخط النستعليق، إضافة إلى لوحة من الشعر العربي للشاعر لسان الدين بن الخطيب بخط الثلث العادي على شكل سطور متتالية متداخلة من التذهيب - أسلوب التذهيب التركي.

ورشة عمل

ترافق المعرض ورشة عمل حول الخط العربي - خط الرقاع والخط الكوفي المصحفي. والفنان محمد النوري فنان وخطاط عراقي عقد الكثير من ورش العمل، وفاز بجوائز عديدة كجائزة الخط الديواني الجلي في ملتقى الخط العربي بالشارقة 2008 وغيرها من الجوائز.

وتسعى خولة للفن والثقافة إلى تعزيز الإبداع والاحتفاء بالتنوع من خلال المبادرات الخلاقة وتنظيم مجموعة متنوعة من التجارب الإبداعية بهدف إلهام الأفراد وتثقيفهم وربطهم بالنسيج الغني للتراث الفني الإنساني.