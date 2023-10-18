«تراث الإمارات» يحتفي بـ«الوثيقة العربية» في العين

العين (الاتحاد)



تحت عنوان «وثائق الإمارات التراثية والتاريخية»، نظم نادي تراث الإمارات أمس في مقره بمدينة العين ندوة بمناسبة يوم الوثيقة العربية، قدمها نخبة من أصحاب الاختصاص في التاريخ والتراث.. وتحدث في المحور الأول للندوة الذي جاء بعنوان «أهمية الوثائق التاريخية في كتابة التاريخ»، الدكتور حمدان الدرعي الباحث والمؤرخ في تاريخ الإمارات، والدكتور يحيى محمد أستاذ التاريخ الحديث في جامعة الإمارات، وأدار الحوار الدكتور أدريان دي مان رئيس قسم السياحة والتراث في جامعة الإمارات. وجاء المحور الثاني من الندوة بعنوان «الجهود العلمية والفردية لتحقيق الوثائق المحلية وجمعها»، بمشاركة شمسة الظاهري رئيسة تحرير مجلة تراث، ومسلم العامري الإعلامي والباحث في نادي تراث الإمارات، وأدار الحوار الدكتور عماد خلف الباحث في نادي تراث الإمارات.