تعاون بين جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ومركز محمد بن خالد الثقافي

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ومركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والعمل سوياً لتعزيز جوانب المسؤولية المجتمعية، ووضع إطار عام للأسس التي تحكم العلاقة بينهما ليتسنى لهما القيام بواجباتهما المشتركة في هذا الإطار.

كما يشمل التعاون بين الطرفين تبادل الخبرات المعرفية والمعلومات، لتطوير استراتيجية عمل تسهم في نشر الأهداف والمبادئ المشتركة، وإقامة الأنشطة العلمية والثقافية ومشاريع خدمة المجتمع، وإطلاق المبادرات التوعوية المتعلقة بها بما يؤدي إلى تعزيز الهوية الوطنية والشعور بالفخر الوطني.

وقع مذكرة التفاهم من جانب جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية الدكتور خليفة مبارك الظاهري المدير العام، ومن مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي المدير العام حمدة أحمد المحمود البلوشي.

وفي تصريح بهذه المناسبة، قالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، إن تحقيق النجاح المجتمعي يدعمه التعاون والتشاركية بين المؤسسات التي تعمل على تحقيق الدعم للمجتمع في كافة المجالات، ومنذ انطلاقة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وهي تقدم عطاءها المعرفي والعلمي دعماً لبناء المستقبل لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعند هذه النقطة نتلاقى في مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية. وأضافت: «حين تتوحد الأهداف وتتشارك الرؤى وتتوافق الآليات، نحقق الدعم الأكثر شمولية من أجل الدعم المعرفي والمجتمعي والإنساني والثقافي للرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة من أجل مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة».وقالت: «نحن لا نتحدث عن تعاون يحمل صفة التوافق الروتيني الثابت بين مؤسسات مختلفة، بل نتحدث عن تعاون حيوي متوافق مع تطورات العصر الحديث من تسارع متنامٍ في كل مناحي الحياة، وهذه الحيوية التي تعطي لهذه الشراكة زخمها الأساسي وهو المرونة والحيوية والحركة المستدامة والتوافق مع كل تحولات العصر الحديث في العلوم الإنسانية والمعرفية والفلسفية والفكرية».

من جانبه، أكد الدكتور خليفة الظاهري اهتمام جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بتوثيق الصلات وتعزيز الشراكة مع المراكز والمؤسسات الثقافية في الدولة، وأضاف: «هذه المذكرة تعزز رسالة الجامعة الثقافية والمعرفية في المجتمع، وتجسد حرصها على توسيع نطاق تعاونها مع المؤسسات المهتمة بهذا الشأن». وقال: إن هذا التعاون يمكنه إحداث نقلة نوعية في مضمون الشراكة بين الجامعة ومركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، ويرتقي بمجالات التعاون والتنسيق بين الجانبين لنشر الثقافة والمعارف الإنسانية، معرباً عن ترحيب الجامعة بالتعاون المشترك مع المركز في مجالات البحوث والعلوم والثقافة، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى جاهدة للإسهام في ترسيخ موقع المعرفة في المجتمع حيث إن العلوم والبحث العلمي هما طريق التنمية المنشودة واستشراف المستقبل، وهما أيضاً السبيل إلى فهم أفضل للعالم وما يشهده من تحولات في جميع المجالات.

وأكد الظاهري حرص الجانبين على السير قدماً والعمل سوياً من أجل إنفاذ بنود المذكرة وإنزالها على أرض الواقع، لتحقيق المزيد من المكتسبات للإرث الثقافي الإماراتي، وقال: إن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تضطلع بدور مهم في دعم مسيرة التعليم العالي بالدولة، ولم تغفل الجامعة مسؤوليتها المجتمعية والثقافية بجانب دورها الأكاديمي المتميز، من خلال تبني المبادرات التي تخدم المجتمع المحلي.