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أزمة المناخ في سرد روائي بالمجمع الثقافي

أزمة المناخ في سرد روائي بالمجمع الثقافي
20 أكتوبر 2023 02:20

أبوظبي (الاتحاد) 

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يستضيف المجمع الثقافي التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في التاسع والعشرين من أكتوبر الحالي، العرض الأدائي «الكون: ملحمة كريستال الظلام» الذي يتناول أزمة المناخ في إطار سرد روائي مليء بالأمل.
ويعد العرض جلسة تأمّل مؤثرة حول أزمة المناخ العالمية، تنتهي بالأمل في نهاية المطاف، والعمل مستوحى من «كريستال الظلام»، وهو فيلم خيالي لجيم هنسون حول كوكب الأرض الذي يحتاج بشدة إلى تضميد الجراح، العلاج والشفاء.. ويعتبر ملحمة بيئية عصرية تتساءل: كيف يمكننا أن نجتمع سوياً لنصبح كياناً متكاملاً مرة أخرى.
يذكر أن «الكون: ملحمة كريستال الظلام»، إنتاج مشترك بين استوديو واين ماكجريجور والباليه الملكي، بالتعاون مع جيم هنسون كومباني.

المناخ
المجمع الثقافي
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