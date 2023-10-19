إعلان القائمة القصيرة لجائزة «اتصالات لكتاب الطفل»

محمد عبد السميع (الشارقة)

أُعلنت أمس، في بيت الحكمة بالشارقة، القائمة القصيرة للدورة 15 من «جائزة اتصالات لكتاب الطفل»، في حقول الكتاب المصور، وكتاب الفصول، وكتاب اليافعين، وكتاب الشعر.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي نظّمه المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وحضره عبدالعزيز تريم المدير العام لـ«اتصالات من &e»، في الإمارات الشمالية ومستشار الرئيس التنفيذي، ومروة العقروبي رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وعدد من المهتمين ووسائل الإعلام.

وترشح للجائزة 323 إصداراً توزعت على 65 كتاباً لفئة الطفولة المبكرة، و136 كتاباً لفئة الكتاب المصوّر، و35 كتاباً لفئة الكتاب ذي الفصول، و 49 لفئة كتاب اليافعين، و38 لفئة كتاب الشعر. ورصدت الجائزة 1.2 مليون درهم للفائزين لهذه الدورة، حيث خصصت 180 ألف درهم إماراتي لكل فئة، يتقاسمها بالتساوي كل من المؤلف والرسام والناشر، كما تم تخصيص 300 ألف درهم لبرنامج «ورشة».

وفي كلمته، أكد عبدالعزيز تريم أهمية الجائزة في دوراتها الـ15 وعنايتها بالمبدعين وتقديمهم وتسليط الأضواء عليهم واكتشاف مواهبهم، متحدثاً عن إيمان شركة «اتصالات من &e» بمسؤوليتها المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة، وخصوصاً في الجانب الثقافي وتحفيز المبدعين.

ومن جهتها تحدثت مروة العقروبي، عن الامتداد الجغرافي لـ«جائزة اتصالات لكتاب الطفل»، ورؤية الشيخة بدور القاسمي المؤسسة والرئيسة الفخرية للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، واهتمامها بتطوير صناعة كتاب الطفل العربي.

وضمت القائمة القصيرة للمرشحين عن فئة «الطفولة المبكرة» 5 إصدارات، هي: «16 سبباً لتتحمل مشاكسات أخيك» لنور الهدى محمد، ورسومات سمر ماكون، و«الفجلة خجولة» تأليف ورسومات يارا بامية، و«مشاعر مشاعر؟» لفاطمة السعدون ورسومات إيمان عبدالحميد، و«بيت وخيط» لفاطمة ناصر، ورسومات إسراء حديري، و«الذي فقط مشاعره» لمهند العاقوص، ورسومات طاهرة رضائي.

وفي فئة «الكتاب المصور» وصلت للقائمة القصيرة 5 إصدارات، هي: «خط أسود» ليزن مصاروة، ورسومات برتشو يلماز، و«فيل على إصبعي» تأليف ورسومات عبدالله الشرهان، و«أخرج إلى الحياة» تأليف لما عازر، ورسومات حنان القاعي، و«حكاية غصن» لجيكار خورشيد، ورسومات سلمى كمال، و«المسافر» لنبيهة حيدلي، ورسومات وليد طاهر.

أما فئة «كتاب ذي فصول» فترشحت للقائمة القصيرة 5 إصدارات، ضمّت: «تدمير العالم في 46 ثانية» تأليف ميس داغر، ورسومات محمد الحموي، و«شبح في المخيم» لفاطمة شرف الدين، ورسومات جوال أشقر، و«جحا ومارد الإبريق فوشان» لسمر محفوظ براج ورسومات ظريفة حيدر، و«ريان» لتمارا قشحة ورسومات شاشا حداد، و«شهاب مليون»، من تأليف لميس خديجة عسلي ونانسي عبدالرؤوف، ورسومات سحر عبدالله.

وشملت القائمة القصيرة للمرشحين عن فئة «كتاب اليافعين» 3 إصدارات، هي: «بوجدانا»، وهي رواية لليافعين من تأليف مرام بشير صدقي، ورسومات مروى حياصات، و«حلق مريم» لرانيا بده، ورسومات آية خميس، و«ابتسم لأكون أقوى» لشيرين سامي، ورسومات هاني صالح.

أما فئة «الشعر» التي أطلقت في دورة هذا العام، فترشح للقائمة القصيرة منها 3 إصدارات هي: «أصدقاء مريم» لحسن الربيح، ورسومات ياسر كريش، و«غناء الماء» لمهند العاقوص، ورسومات مليحة أحمدي، و«هل عرفته؟» لحسين علي هارف، ورسومات طاهرة رضائي.