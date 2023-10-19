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التعليم والمعرفة

الشهراني والوبير والديحاني في «الشارقة للكتاب 42»

الشهراني والوبير والديحاني في «الشارقة للكتاب 42»
20 أكتوبر 2023 02:20

الشارقة (الاتحاد)

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يترقب جمهور الشعر وعشاق «القصيد»، خلال فعاليات الدورة 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، ثلاث أمسيات شعرية لمجموعة من أعلام الشعر العربي الخليجي الشباب، الذين يقدمون أجمل قصائدهم في مختلف الموضوعات والأساليب والمدارس الشعرية، من أبرزهم: الشاعر السعودي فهد الشهراني، والقطري ناصر الوبير، والكويتي شريان الديحاني.
وسيكون زوار المعرض على موعد مع الشاعر القطري ناصر الوبير، الجمعة 3 نوفمبر المقبل، في الساعة الثامنة مساء، في قاعة الفكر، ويعتبر الوبير واحداً من أبرز الشخصيات الأدبية التي حققت نجاحاً كبيراً في العالم العربي، فقد حقق حضوراً كبيراً في الوسط الشعري الخليجي والعربي، وقدم العديد من القصائد والدواوين الشعرية من أشهرها دواوينه «انكسار»، الذي تضمّن قصائد في الحب والحزن والأمل والحلم.
ويحل الشاعر السعودي فهد الشهراني ضيفاً على معرض الشارقة للكتاب، في أمسية شعرية تقام  السبت 4 نوفمبر، في الساعة السابعة مساء في قاعة الفكر، ويعد الشهراني من أبرز الشعراء الشباب في المملكة العربية السعودية، وقد بدأ مسيرته الشعرية في سن مبكرة، وشارك في برنامج شاعر المليون في موسمه الثالث، وحصل على المركز الخامس، ولديه العديد من المشاركات الخارجية، ومن أشهر دواوينه الشعرية «على بابك». ويرى الشهراني أن التاريخ هو الذي أكسبه لقب «عميد الشعراء الشباب» بسبب بدايته المبكرة في إلقاء الشعر في عام 2000.
أما الشاعر الكويتي شريان الديحاني، فيلتقي جمهور الشعر في معرض الشارقة الدولي للكتاب السبت 11 نوفمبر، في الساعة 7:15 مساء في قاعة الفكر، وقد كتب شريان الديحاني العديد من القصائد، وجمع معظمها في ديوانه «شريان قلبي»، ومن أبرز قصائده قصيدة «يا أصعب أسئلة عمري»، وقصيدة «ابشرك بادي اتعلق بأحد ثاني»، و«يا داعيتني بالهوى والهوى زان»، وغيرها من القصائد.

الشعر
معرض الشارقة الدولي للكتاب
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