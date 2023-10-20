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التعليم والمعرفة

عروض مسرحيّة في «الشارقة للكتاب 42»

عروض مسرحيّة في «الشارقة للكتاب 42»
21 أكتوبر 2023 01:15

الشارقة (الاتحاد)

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الشهراني والوبير والديحاني في «الشارقة للكتاب 42»

في إطار فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، يشهد جمهور المعرض من الكبار والصغار عروضاً مسرحية متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية، منها مسرحية «سجن باركورد»، التي تعد أضخم عمل مسرحي إماراتي تم إنتاجه في عام 2023، إلى جانب مسرحية لمجموعة ALJ sisters.
وتستقطب المسرحيات خلال المعرض الجمهور من مختلف الفئات العمرية، حيث يُقدم المعرض هذا العام تجربة فريدة من خلال مجموعة من المسرحيات الهادفة والترفيهية، التي تشكل عنصراً أساسياً في تجربة زوار المعرض من القراء، وتجسد روح المعرض بأنه أكثر من مجرد مكان لعرض الكتب، بل موقع يجمع بين الأدب والفن والثقافة والترفيه الهادف.

معرض الشارقة الدولي للكتاب
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