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التعليم والمعرفة

«تقنيات الحبر» ورشة في المجمع الثقافي

«تقنيات الحبر» ورشة في المجمع الثقافي
22 أكتوبر 2023 01:29

أبوظبي (الاتحاد)

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يستضيف المجمع الثقافي  لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في العشرين من نوفمبر المقبل، ورشة عمل «تقنيات الحبر مع الخط العربي التجريدي».. وتهدف الورشة إلى إكساب الحضور مهارات الرسم بالحبر الكحولي كوسيلة فنية جديدة يمكن استخدامها على مجموعة من الأسطح، بينها الورق والبلاستيك.. ويشمل برنامج الورشة المخصصة لهواة الرسم الذين يزيد عمرهم على 14 عاماً، تدريباً عملياً تفصيلياً يتيح للمشاركين على اختلاف مستوياتهم الفنية تنفيذ لوحات من إبداعهم تحت إشراف مدربة متخصصة. وتعتمد أحبار الكحول على الماء، ويستخدمها العديد من الفنانين، لأنها تسمح بإنتاج ألوان مشرقة وجريئة تحتوي على مجموعة متنوعة من التأثيرات البديعة.

المجمع الثقافي
الثقافة
أبوظبي
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