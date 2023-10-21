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«المحترمين» على مسرح أبوظبي الوطني

«المحترمين» على مسرح أبوظبي الوطني
22 أكتوبر 2023 01:29

أبوظبي (الاتحاد)

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عرض ممتع يجمع بين الثقافة والفن والترفيه، ينتظر عشاق «أبو الفنون» في العاصمة، عندما يستضيف مسرح أبوظبي الوطني مسرحية «المحترمين» يومي 10 و11 نوفمبر المقبل.. تدور أحداث المسرحية ضمن إطار كوميدي حول مجموعة من الأشخاص يسيطرون بالقوة على قرية نائية اسمها سيلما، وتتابع الأحداث في إطار مشوق، حيث تكثر الشكاوى من ممارسات المجموعة، ويرشح الأهالي شخصية لتخليصهم من شرها.
والمسرحية من إخراج وتأليف المخرج عبدالعزيز صفر.. ويشارك في بطولتها خالد المظفر، ومحمد الدوسري، وإيمان فيصل، وزينب بهمن، وإبراهيم الشيخلي، وأحمد المظفر، ومهدي دشتي، وسلمان كايد، وهيا السعيد.

الثقافة
أبو الفنون
أبوظبي الوطني
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