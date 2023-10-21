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«حروف من نور» يثري المشهد الثقافي في العاصمة

«حروف من نور» يثري المشهد الثقافي في العاصمة
22 أكتوبر 2023 01:29

أبوظبي (الاتحاد)

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بمجموعة فريدة من المخطوطات، والصور والأعمال الفنية ثلاثية الأبعاد، ومنسوجات، ولوحات من أنحاء العالم كافة.. يواصل معرض «حروف من نور» في متحف اللوفر أبوظبي إثراء المشهد الثقافي في العاصمة.. ويحظى زوّار المعرض الذي يضم أكثر من 240 عملاً فنياً، بفرصة لاستكشاف أهم وأجمل المخطوطات من القرآن والإنجيل والتوراة، إضافةً إلى تحف فنية من مجموعة مقتنيات المكتبة الوطنية الفرنسية، ومتحف اللوفر في باريس، ومتحف اللوفر أبوظبي.. ويسلط المعرض الضوء على السياق التاريخي الذي ظهرت فيه الكتب المقدسة، وطريقة تناقلها على مر السنين.

الثقافة
المخطوطات
أبوظبي
متحف اللوفر أبوظبي
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