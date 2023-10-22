الإثنين 23 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

جامعة برتغالية تعرض 60 قطعة أثرية في «الشارقة للكتاب»

جامعة برتغالية تعرض 60 قطعة أثرية في «الشارقة للكتاب»
23 أكتوبر 2023 01:04

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
عروض مسرحيّة في «الشارقة للكتاب 42»
الشهراني والوبير والديحاني في «الشارقة للكتاب 42»

تعرض جامعة كويمبرا البرتغالية خلال فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب أكثر من 60 قطعة أثرية، من المخطوطات والكتب النادرة والنقوش والخرائط والأدوات البحرية والأعمال الفنية ومواد الاستخدام اليومي.
كما ينظم «مركز تاريخ المجتمع والثقافة» في «جامعة كويمبرا» خلال المعرض 3 محاضرات تاريخية يتحدث فيها نخبة من كبار المؤرخين والمتخصصين في تاريخ العلاقات البرتغالية في الخليج العربي.
وتتناول المحاضرة الأولى «الإبحار في الخليج في القرن السادس عشر»، أما المحاضرة الثانية فتأتي تحت عنوان «تصور الخليج في أوائل العصر الحديث: التميز في الخيال والثقافة البرتغالية»، إضافة إلى ندوة بعنوان «الخليج وعولمة الأشكال المعمارية: شبكة التحصينات البرتغالية».

جامعة كويمبرا
معرض الشارقة الدولي للكتاب
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
الرياضة
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
اليوم 01:18
رئيس الدولة مستقبلاً رئيس وزراء سنغافورة
علوم الدار
رئيس الدولة: سنغافورة نموذج متميز في التنمية
اليوم 01:07
رئيس وزراء سنغافورة خلال الزيارة وفى الصورة ثاني الزيودي وجمال السويدي وكمال آر فاسواني والوفد المرافق (وام)
علوم الدار
رئيس وزراء سنغافورة يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
اليوم 01:07
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
الأخبار العالمية
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©