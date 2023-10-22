جامعة برتغالية تعرض 60 قطعة أثرية في «الشارقة للكتاب»

الشارقة (وام)

تعرض جامعة كويمبرا البرتغالية خلال فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب أكثر من 60 قطعة أثرية، من المخطوطات والكتب النادرة والنقوش والخرائط والأدوات البحرية والأعمال الفنية ومواد الاستخدام اليومي.

كما ينظم «مركز تاريخ المجتمع والثقافة» في «جامعة كويمبرا» خلال المعرض 3 محاضرات تاريخية يتحدث فيها نخبة من كبار المؤرخين والمتخصصين في تاريخ العلاقات البرتغالية في الخليج العربي.

وتتناول المحاضرة الأولى «الإبحار في الخليج في القرن السادس عشر»، أما المحاضرة الثانية فتأتي تحت عنوان «تصور الخليج في أوائل العصر الحديث: التميز في الخيال والثقافة البرتغالية»، إضافة إلى ندوة بعنوان «الخليج وعولمة الأشكال المعمارية: شبكة التحصينات البرتغالية».