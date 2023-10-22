«الخيار الأخير» تمثل الإمارات في «القاهرة للمسرح الجامعي»

القاهرة (الاتحاد)

يشهد مسرح الهناجر في القاهرة عند الثامنة من مساء اليوم، عرض مسرحية «الخيار الأخير» المستلهمة من نص «وليمة الغربان» للكاتب الأميركي جون.ر.ر مارتن، وأعدها وأخرجها المخرج الإماراتي عبدالله آل علي، وذلك في إطار المسابقة الرسمية لعروض ملتقى القاهرة الدولي الخامس للمسرح الجامعي.

وفازت «الخيار الأخير» بثلاث جوائز في الدورة الماضية من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة هي: أفضل إخراج، وأفضل سينوغرافيا، وأفضل تمثيل.

ويشارك في تشخيص العرض: ماجد المازمي، ونصرالدين عبيد، وعبدالله الشعساني، وسيدرا الزول، وراشد الزرعوني، ولين عرفات.

والمخرج عبدالله آل علي (مواليد 1997)، وهو ابن الرائد الثقافي والمسرحي الراحل محمد عبدالله آل علي (1955-2014)، وقد درس الإذاعة والتلفزيون ويعد لنيل درجة الماجستير في جامعة الشارقة في اختصاص الاتصال، وكان فاز بجائزة السينوغرافيا في الدورة التاسعة لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة عن مسرحيته «ديستوبيا».