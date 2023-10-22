«تريندز» يناقش دور الإعلام في تعزيز الاستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، حلقة نقاشية في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2023، تناولت دور الإعلام في تعزيز نهج الاستدامة ومكافحة تغير المناخ. وأكد المشاركون في الحلقة، التي عقدت في جناح مركز تريندز بالمعرض، أهمية دور الإعلام في نشر الوعي بالاستدامة ومكافحة تغير المناخ، وضرورة تضافر جهود جميع الأطراف لتعزيز هذا الدور.

وقال الباحث في مركز تريندز عبدالهادي الحمادي، إن الإعلام يلعب دوراً رئيسياً في تعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، وتشجيع تبني الاستدامة كثقافة مجتمعية. كما أنه يعد وسيلة ناجعة لدعم التعاون متعدد الأطراف داخل الدول، وبين الدول والمؤسسات العالمية المختصة في مواجهة تداعيات تغير المناخ.

ومن جانبه، شدد المقدم ناصر عبدالله الساعدي، رئيس لجنة الأدباء والقراء بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، على دور الإعلام في دعم وتعزيز الاستدامة من خلال القيام بمجموعة من الأدوار، منها تعزيز وعي المجتمع بالاستدامة، وتسليط الضوء على المبادرات التي تطرحها الدول والحكومة لدعم الاستدامة، وإبراز المبادرات المجتمعية ذات الصلة بالاستدامة، وتكوين رأي عام داعم للاستدامة، وإقناع الأفراد بضرورة الالتزام بمعايير الاستدامة، وكشف أي ممارسات تضر الاستدامة. وشدد الساعدي على أن للإعلام دوراً مهماً وفعالاً في دعم وتعزيز الاستدامة من خلال القيام بهذه الأدوار للمساهمة في نشر الوعي بالاستدامة، وتشجيع الأفراد والمجتمعات على الالتزام بممارسات الاستدامة. وتطرق الساعدي في ورقته البحثية إلى مفهوم الاستدامة، مشيراً إلى إعلان الأمم المتحدة عما يُعرف بأهداف التنمية المستدامة، وهي عبارة عن مجموعة من 17 هدفاً مترابطاً صممت لتشكل خريطة طريق لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للبشر كافة.

ومن جانبها، قالت رهف الخزرجي، الباحثة في «تريندز»، إن الإعلام يعد الداعم الأول لمسار الاستدامة، وذلك من خلال تسليط الضوء على الممارسات المستدامة، وتحفيز التوجهات الداعية إلى تبنيها، وتعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، وتشجيع تبني الاستدامة كثقافة مجتمعية، ودعم التعاون متعدد الأطراف لحماية البيئة ومواجهة تداعيات تغير المناخ. وأوضحت الخزرجي في مداخلة لها بعنوان «دور الإعلام في مكافحة تغير المناخ: كوب 28 نموذجاً»، أن الإعلام يمكنه أن يساهم في مكافحة تغير المناخ من أمور عدة، منها تغطية قضايا تغير المناخ بشكل مستمر وموضوعي، والتركيز على القصص الإنسانية التي توضح تأثيرات هذه القضية على الأفراد والمجتمعات. والدعوة إلى اتخاذ إجراءات من قبل الحكومات والشركات والأفراد.

وأكدت رهف الخزرجي أن مؤتمر «كوب 28»، الذي سيعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، يشكل فرصة مهمة لوسائل الإعلام لتعزيز دورها في مكافحة تغير المناخ، وذلك من خلال تغطية الفعاليات والمناقشات التي ستعقد خلال المؤتمر، وتقديم المعلومات والأخبار المتعلقة بهذه القضية بشكل شامل ودقيق. وأشارت إلى أن وسائل الإعلام يمكنها أن تلعب دوراً أكثر فاعلية في مكافحة تغير المناخ من خلال الاستثمار في التغطية المتخصصة، والتعاون مع الجهات الفاعلة الأخرى، واستخدام التقنيات الحديثة. وشددت على دور الإعلام المحوري في مكافحة تغير المناخ، وذلك من خلال العمل على رفع مستوى الوعي العام بهذه القضية، وتعزيز الفهم العلمي لها، وتحفيز اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.