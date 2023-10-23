بشرى خلفان: الرواية العُمانية خالية من التأطير

أحمد عاطف (القاهرة)

لفت الأدب العُماني الأنظار خلال السنوات العشر الأخيرة بأعمال قوية وتتويجات بجوائز عربية وعالمية، بعدما ظهور جيل جديد من كتاب الرواية كأسماء لامعة على الساحة بأعمال لها وزن أدبي وتحظى بالكثير من الاهتمام.

وترى الكاتبة العُمانية بشرى خلفان أن الزخم الذي تعيشه الرواية العُمانية حالياً هو ثمرة جهد طويل بذله الأدباء العُمانيون طيلة السنوات الماضية، فهذه المرحلة تجني حصاد ثمار غرست قبل سنوات، وكان لزاماً أن يكلل هذا الغرس والجهد الإبداعي بالعديد من الجوائز الثقافية.



تشكيل الوعي

وترى بشرى خلفان في حديث لـ«الاتحاد» أنه ليس من الضروري أن يتبع الكاتب منهجاً بعينه، أو يتخذ كاتباً من جنسيته نفسها قدوة له، بل ربما كان هناك بعض القامات الأدبية الكبيرة من البلدان العربية الأخرى ممن ساهموا في تشكيل وعي وأقلام الكتاب العُمانيين الحاليين.وبدأت بشرى رحلتها مع الكتابة بالقصة القصيرة وأصدرت مجموعة قصصية بعنوان «رفرفة» عام 2004، ثم توالت أعمالها من الفئة ذاتها، وتفسر ذلك بأن الموضوعات التي تناولتها في الماضي كانت تتناسب أكثر مع القصة القصيرة، ولهذا قدمت أيضاً في تلك الفئة عمليها «صائد الفراشات الحزين» و«حبيب رمان».

وانتقلت مؤخراً إلى الرواية، حيث باتت تناقش موضوعات أكثر عمقاً وتنوعاً، وترى أنها في مرحلة الرواية الآن وتستمتع بالتنوع الموجود في أعمالها، وقد قدمت روايتي «الباغ» و«دلشاد»، وحصلت الأخيرة على جائزة «كتارا» وتم ترشحيها للقائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية لعام 2022.

وعن احتمالية عودتها إلى كتابة القصة القصيرة توضح: «لا أفكر في ذلك، أرى نفسي حالياً في الرواية، ومن الصعب أن أعود إلى القصة خلال هذه الفترة لكونها تحتاج مجهوداً قد لا أتمكن من بذله».



تنوع إبداعي

وتصف بشرى خلفان أسلوب الروائيين العُمانيين بالمتنوع والخالي من التأطير، كما أنه يجمع في مضمونه بين أساليب مختلفة من الحبكة والحوار ورسم ملامح الشخصيات، ويمكن ملاحظة ذلك مع تنوع المجالات والمضامين التي تناقشها الرواية العُمانية مؤخراً، والجيل الحالي من الكُتاب مختلفون في الأساليب التي يقدمون بها أعمالهم الأدبية بفضل عدم وجود قيود خاصة بالبناء الفني لكل عمل، وهو سبب نجاح الرواية العُمانية وتنوع موضوعاتها وأساليبها.

وتعترف في ختام حديثها: «كنا نحتاج لمزيد من النضج الأدبي ووجود منتج قوي، ولهذا برز الكتاب العُمانيون عربياً، وكما كنا تلامذة لأدباء عرب كثيرين سيكون لنا أيضاً تأثير بشكل غير مباشر على الجيل الجديد من الكتاب الشباب ولكن من دون أن نفرض أنفسنا عليهم».