جناح «تريندز» في «فرانكفورت للكتاب» يشهد إقبالاً ملحوظاً

أبوظبي (الاتحاد)

شهد جناح مركز تريندز للبحوث والاستشارات، إقبالاً ملحوظاً من قبل الزوار من مختلف أنحاء العالم، خلال مشاركته في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2023، الذي اختتمت فعالياته يوم أول أمس الأحد.

وخلال زيارتهم للجناح، تعرف الزوار على نتاجات «تريندز» البحثية، والإصدارات الجديدة التي تقدم تحليلات ورؤى استشرافية حول مختلف القضايا والمستجدات العالمية، كما اطلعوا على طبيعة عمل «تريندز» الاستشرافية، ودوره في دعم المهتمين والباحثين والأكاديميين.

واستقبل جناح «تريندز» على مدى أربعة أيام العديد من الشخصيات البارزة، ومن أبرزهم معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب، وأحمد العطار، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأعرب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، عن سعادته بالمشاركة في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، الذي يعد من أهم المعارض الدولية للكتاب، مؤكداً أن «تريندز» يحرص على المشاركة في هذا المعرض كل عام للتعريف بنتاجه البحثي، وتعزيز التواصل مع مختلف الفاعلين في مجال صناعة الفكر والمعرفة.

وأضاف العلي أن «تريندز» شارك في المعرض بأكثر من 200 عنوان وعدد من الإصدارات المترجمة إلى 16 لغة مختلفة، تغطي مختلف المجالات والموضوعات، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والعلوم الاجتماعية والشؤون الدولية والإسلام السياسي.

يذكر أن معرض فرانكفورت الدولي للكتاب يعد أكبر وأقدم معرض للكتاب في العالم، ويضم أكثر من 7.000 عارض من 100 دولة حول العالم، ويقدم أكثر من 300.000 عنوان كتاب.



فعاليات ونشاطات

شهد جناح «تريندز» في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2023 مجموعة من الفعاليات والنشاطات، منها حلقتا نقاش وحوار حول الاستدامة والمناخ ودور الإعلام، إضافة إلى مسألة التعايش والتسامح ودور الشباب في ذلك، كما شهد لقاءات مع باحثين وأكاديميين.