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التعليم والمعرفة

«حمدان بن محمد لإحياء التراث» يشارك في معرض «عالم واحد»

«حمدان بن محمد لإحياء التراث» يشارك في معرض «عالم واحد»
25 أكتوبر 2023 01:21

دبي (الاتحاد)

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يشارك مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في معرض «عالم واحد عائلة واحدة»، الذي يقام تحت رعاية نتاليا المنصور، سفيرة جمهورية سلوفينيا في أبوظبي، وينطلق بتاريخ 1 نوفمبر القادم ويستمر حتى 12 ديسمبر، في الجناح السلوفيني بمدينة إكسبو دبي.
وتتمحور فكرة المعرض بشكل أساسي عن الحِكم والأمثال القديمة التي أطلقها أهلنا الأولون، ومجموعة القيم والتقاليد التي كانت سائدة في حقب زمنية مضت، ومزامنتها مع الواقع الحالي، باعتبارها حالات معنوية ذات علاقة روحية عميقة الجذور بنفسيات الناس وقيمهم الثقافية والاجتماعية، فهي ساكنة في ضمائرهم ومنعكسة في أساليب سلوكهم. ويسلط المعرض الضوء على الثقافة والقيم، والموروث السمعي والشفاهي للاعتماد عليه في تاريخنا المعاصر وتوظيفه في خدمة المجتمعات للاستفادة منه بالطريقة المثلى من أجل مستقبل أكثر استدامة.  وتعليقاً على إعلان المعرض، قال عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: تعزز مثل هذه الفعاليات العلاقات التي تربط الثقافات ببعضها بعضاً، كما تتيح لنا أن نقدم صورة عن ثقافة وتراث دولة الإمارات، من خلال الموروث الشفاهي ومجموعة الحكم والأمثال التي تم تناقلها عبر التاريخ، والتي سيخصص المعرض لها حيزاً كبيراً. وبدورها أكدت نتاليا المنصور، سفيرة جمهورية سلوفينيا، أهمية هذا المعرض في تعزيز وعي الناشئة بالعادات والتقاليد المحلية لكل حضارة، وترسيخ انتمائهم لقيم المجتمع الأصيلة، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الحياة العصرية.

مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
سلوفينيا
الإمارات
مدينة إكسبو دبي
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