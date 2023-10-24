«مؤتمر المكتبات» يناقش أفضل تجارب وممارسات القطاع

الشارقة (الاتحاد)

تُنظّم هيئة الشارقة للكتاب فعاليات الدورة العاشرة من «مؤتمر المكتبات»، خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر المقبل، تحت مظلّة البرامج المهنيّة المصاحبة للدورة 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، وتشهد نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 400 خبير ومتخصّص من أمناء المكتبات الأكاديميّة والعامة والمدرسيّة والحكومية والخاصة، من أكثر من 30 دولة حول العالم.

ويتيح المؤتمر الذي يُعقد في مركز إكسبو الشارقة بالشراكة مع جمعيّة المكتبات الأميركيّة، فرصة الحضور الشخصي أو من خلال تقنيات التواصل عن بُعد، بهدف تعزيز إمكانيّة الوصول إلى برنامجه المتنوّع لأكبر قدر ممكن من المهتمين وأصحاب الشأن، علماً بأن هذا المؤتمر يعد الوحيد الذي تشارك فيه الجمعية خارج الولايات المتحدة.



تبادل المعرفة

ويفتح مؤتمر المكتبات في دورته العاشرة آفاقاً واسعة للخبراء والمهنيين في مجال المكتبات للاجتماع تحت مظلّة واحدة وتبادل المعرفة والخبرات والتعريف بأفضل الممارسات المتبعة في الصناعة، وتحفيز استمراريّة تطوير الأبحاث والدراسات المتعلّقة بالمكتبات، وذلك ضمن العديد من ورش العمل والعروض التقديميّة، والجلسات النقاشيّة التي يزخر بها برنامج المؤتمر طيلة أيام انعقاده، بمشاركة خبراء المكتبات من مختلف الدول الحاضرة.

كما تُتيح دورة العام الجاري من الحدث إمكانيّة التواصل الفعّال بين أمناء المكتبات والمعلمين في «ردهة المكتبيين» المنطقة المصمّمة خصيصاً لهم، لتبادل الأفكار والمعلومات واستكشاف أحدث المنتجات والخدمات الخاصة بالمكتبات، وذلك تزامناً مع المحاور الرئيسة التي يركّز عليها المؤتمر والتي تشمل تعزيز فرص التطوير المهني والارتقاء بالمهارات القياديّة، واستعراض أفضل الممارسات وأبرز التقنيات المعتمدة في مختلف أشكال وأنواع المكتبات حول العالم.



ورش وجلسات

ويسبق الانطلاق الرسمي لمؤتمر المكتبات عقد ثلاث ورش عمل الثلاثاء 7 نوفمبر، الأولى بعنوان «حاجة رواد الأعمال إلى المكتبات: كيفية تطوير مركز ريادة الأعمال»، والثانية بعنوان «مجتمعات متعاونة: تجربة البيانات البحثية المشتركة وآثارها على بيئات المعلومات المشتركة»، في حين تحمل الثالثة عنوان «استكشاف الكتب المصورة باستخدام منهج الكتاب الكامل»، حيث يقوم هذا المنهج على قراءة الكتاب بصوت عالٍ وتحفيز مشاركة المستمعين مع الرسومات.

وتنطلق فعاليات المؤتمر في اليوم التالي، ليسلّط على مدار يومين متتاليين الضوء على المكتبات الأكاديميّة، مستعرضاً دورها في مسيرة التنمية الاقتصاديّة وأثر الشراكات بينها وبين الجهات والمؤسسات المحليّة بما في ذلك حاضنات الأعمال ومساحات العمل المشتركة، على تعزيز التنمية المستدامة. بالإضافة إلى تناول برامج المكتبات المدرسيّة الناجحة التي ابتكرها الفائزون بدورة هذا العام من «جائزة أمناء مكتبات المدارس» السنوية التي تنظمها «مؤسسة الإمارات للآداب». كما تُعقد العديد من الجلسات النقاشيّة التي تقدّم رؤى شاملة حول مواضيع متنوّعة مع نخبة من خبراء وأمناء المكتبات العالميين لتقديم الأفكار والمبادرات واستعراض واقع المكتبات.