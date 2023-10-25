«دبي للثقافة» تفتح باب التسجيل في «منتدى القوز للريادة الإبداعية»

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن فتح باب التسجيل في «منتدى القوز للريادة الإبداعية» الهادف إلى إبراز أهمية قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، وما يشتمل عليه من فرص استثمارية وتنموية فريدة، وهو ما يتناغم مع التزامات الهيئة الهادفة إلى خلق منظومة مبتكرة ومستدامة قادرة على تحفيز رواد الأعمال وتمكينهم من تحويل رؤاهم وأفكارهم إلى مشاريع ناجحة، إلى جانب الاستثمار في الطاقات الشابة ودعمها، ما يساهم في تحقيق رؤية دبي الثقافية الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

ويتضمن المنتدى برنامجاً ثرياً بالجلسات النقاشية والحوارية وورش العمل المجانية ستقام في منطقة القوز الإبداعية خلال يومي 2 و3 نوفمبر المقبل، حيث يستضيف أربع جلسات نقاشية، من بينها جلسة بعنوان «من صناعة الأماكن إلى صناعة الإبداع» وأخرى بعنوان «تأثير الانطلاق الثقافي والأعمال التجارية المجتمعية على استراتيجية الأعمال»، وسيلقي كل من بالافي ديان، المؤسسة والمديرة الإبداعية في شركة رور، وهاني عصفور، عميد معهد دبي للتصميم والابتكار، خلال المنتدى كلمتين رئيسيتين يستعرضان فيهما تجاربهما في هذه الصناعة، بالإضافة إلى عقد 12 ورشة عمل، من أبرزها ورشة «براند سبرينت» التي تركز على تصميم الاستراتيجيات المتعلقة بالعلامات التجارية وعملية تطويرها وتقديمها بطرق فعالة ومميزة. فيما تبين ورشة «الترويج للمستثمر 101» كيفية تقديم الفكرة وتحويلها إلى مشروع استثماري، بالإضافة إلى مجموعة ورش أخرى تناقش مواضيع متنوعة تتعلق بالقيادة والريادة وتطوير المهارات، وطرق ومبادئ تصميم استراتيجيات الأعمال، وغيرها.

ومن جهة ثانية، سيشهد المنتدى الإعلان عن الفائز بـ«مسابقة القوز للريادة الإبداعية» الهادفة إلى رفع مستوى المنافسة بين رواد الأعمال وتشجيعهم على تقديم أفكارٍ مبتكرة تعزز من قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، حيث تمكنت المسابقة من استقطاب 182 طلباً، وصل منها إلى القائمة المختصرة 7 مرشحين سيحظون بإمكانية عرض أفكارهم أمام رواد المنتدى، وأعضاء لجنة التحكيم التي تضم نخبة من خبراء الصناعة والمستثمرين، وستتولى بدورها عملية تقييم الأفكار المشاركة، تمهيداً لاختيار الفائز بالمسابقة الرامية إلى تحفيز رواد الأعمال على الاستثمار بأفكارهم واستكشاف حجم الفرص الجديدة في هذا القطاع، إلى جانب مساعدتهم على تطوير نماذج أولية لأعمالهم. وسيتم منح صاحب المركز الأول مكافأة مالية قدرها 50 ألف درهم، بالإضافة إلى حزم دعم متنوعة.

وفي هذا الصدد، أشارت خلود خوري، مدير إدارة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة»، إلى حرص الهيئة على تمكين رواد الأعمال من خلال توفير بيئة ملائمة تشجعهم على تحويل إبداعاتهم وطموحاتهم وأفكارهم إلى مشاريع استثمارية. وقالت: «تعمل «دبي للثقافة» على تسخير كافة إمكانياتها لتعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية، عبر دعم وتأهيل أصحاب الأفكار المبتكرة، لضمان تطوير وإثراء المشهد الإبداعي في الإمارة، وزيادة جاذبيتها للمبدعين والمستثمرين ورواد الأعمال، وهو ما يساهم في تحقيق رؤى دبي الطموحة بأن تكون عاصمة للاقتصاد الإبداعي بحلول عام 2026».

وأكدت خوري أن «منتدى القوز للريادة الإبداعية» يشكل منصة حيوية لتشجيع رواد الأعمال على التعريف بأفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع، إلى جانب اكتشاف قدراتهم على تطوير منتجات جديدة ومستدامة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية، منوهة إلى أن المنتدى يتيح للمبدعين عبر جلساته وورش عمله المتنوعة فرص استكشاف آفاق الاستثمار في دبي، والاستفادة من مجموعة الخدمات التي يمكنها تطوير مهاراتهم وتعزز من ازدهار أعمالهم.يشار إلى أن «منتدى القوز للريادة الإبداعية» سيشهد إقامة «منطقة المجتمع» لإتاحة المجال أمام رواد الأعمال لاستكشاف البيئة الابداعية في دبي في ضوء ما تتمتع به من إمكانيات ومقومات وبنية تحتية قوية وتشريعات ترسخ مكانتها وجهة جاذبة للمبدعين وأصحاب المواهب، وذلك من خلال تنظيم لقاءات مع مجموعة من شركاء «دبي للثقافة» من القطاعين الحكومي والخاص، ومن بينهم مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى المؤسسات التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، واقتصادية دبي، وليتس وورك، ووصل، ولينكدإن، وزوهو، وميك ووركس الإمارات، وتطبيق حي، وبنك دبي التجاري، بهدف التعرف على طبيعة ونوعية الخدمات والتسهيلات التي يقدمونها لرواد الأعمال لتعزيز قوة مشاريعهم المبتكرة، وتساهم في تطوير مهاراتهم المهنية والشخصية، وبالإضافة إلى ذلك سيتم تنظيم 10 حلقات إبداعية تمكن رواد الأعمال من الحصول على جلسات إرشادية واستشارية، بالإضافة إلى توفير فرص التواصل بين أعضاء المجتمع الإبداعي.