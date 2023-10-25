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التعليم والمعرفة

900 ورشة في «الشارقة للكتاب 2023»

من ورش المعرض في دورته السابقة (من المصدر)
26 أكتوبر 2023 01:23

الشارقة (الاتحاد)

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ستّ مساحات تفاعليّة يقدّمها معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ42، ينظّم خلالها 900 ورشة عمل بمشاركة خبراء ومتخصصين من 12 دولة، يجتمعون في قاعات وأروقة المعرض ليشاركوا تجاربهم وخبراتهم المتنوّعة مع زوّار الحدث العالمي من مختلف الأعمار والاهتمامات.
وانسجاماً مع رؤيته الشاملة لصناعة الكتاب والثقافة، تصطحب دورة هذا العام من المعرض التي تُعقد تحت شعار «نتحدّث كتباً»، زوّار هذه المساحات في رحلة معرفية فريدة تستكشف خلالها مجالات عديدة في الفترة من 1 - 12 نوفمبر 2023 في إكسبو الشارقة.
وتمّ تخصيص المساحة الأولى لورش التأمل للفئات العمريّة كافة، ويقدّمها ويشرف عليها مجموعة من المدرّبين والخبراء في جلسات خاصة بإعادة التوازن النفسي وضبط النفس وتطوير الذات، وتشمل ورشة التنفس والتأمل لإدارة التوتر، وورشة تحقيق الأهداف. كما توفّر المساحة الأولى 3 ورش مخصّصة، وهي: ورشة عمل الصورة الذاتية في برنامج يسعى للتواصل مع صورتك الذاتية عن نفسك وكيف تراها، وورشة المرونة النفسية لتعليم الفرد تقنيات داعمة ومساعدة لزيادة المرونة النفسية في حياته اليومية، وورشة كيف تبدأ من الصفر (الوعي الذاتي)؟ 
كما تستضيف المساحة الأولى ورشة إعادة إحياء الشغف، وورشة الذكاء العاطفي، وكذلك ورشة التشافي بالقراءة وورشاً أخرى.
وخُصّصت المساحات الثانية والثالثة والرابعة لفئات الأطفال واليافعين، لتقديم ورش متنوّعة تُعنى بالقصص المصورة، وأدب الطفل، والطهي، والعلوم، والفنون، والأصوات والموسيقى، والاختراعات والابتكار.
فيما تقدم المساحة الخامسة ورش عمل حول فنون الرسوم المتحرّكة، والتعامل مع الآخرين، والصناعات اليدوية. في حين تستضيف المساحة السادسة، ورش عمل تهتمّ بموضوعات التحفيز، وورش الكتابة الإبداعية، وورشاً أخرى.

الإمارات
الشارقة
معرض الشارقة للكتاب
معرض الشارقة الدولي للكتاب
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