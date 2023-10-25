السبت 28 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

انطلاق مؤتمر الإمارات الدولي الثاني للتاريخ الشفاهي

جانب من جلسات المؤتمر (من المصدر)
26 أكتوبر 2023 01:23

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بـ«هدنة إنسانية فورية» في غزة
الإمارات.. حراك دبلوماسي وإنساني نشط لدعم الشعب الفلسطيني

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية، أمس، مؤتمر الإمارات الدولي الثاني للتاريخ الشفاهي تحت شعار: «استدامة المفاهيم والممارسات المتوارثة والمتناقلة شفهياً»، ويأتي شعار نسخة هذا العام انسجاماً مع إطلاق القيادة على العام الجاري 2023 عام الاستدامة، حيث يستهدف المؤتمر التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية والعربية لإتاحة فرص جديدة للتواصل وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة، والاطلاع على أحدث التقنيات والممارسات التي ترقى بمشاريع التاريخ الشفاهي ومنهجيات توثيقه، ويشارك في مؤتمر الإمارات الدولي الثاني للتاريخ الشفاهي نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات جمع المواد التاريخية ونشرها. 
وأكد عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، في كلمته الافتتاحية، أن مؤتمر الإمارات الدولي الثاني للتاريخ الشفاهي جاء تعزيزاً لنجاح المؤتمر الأول الذي أسهم في إثراء ذاكرة الوطن، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بهذا العلم وتقنياته، وإلى أن الأرشيف والمكتبة الوطنية لم يقتصر على جمع المقابلات التي يجريها مع الرواة من كبار المواطنين والمقيمين وحفظها وإتاحتها، وإنما عمد إلى نقلها إلى الطلبة والشباب، وإلى المعنيين بهذا النوع من التوثيق، وقد أثرى المكتبة المحلية والعربية بسلسلة مجلدات «ذاكرتهم تاريخنا»، حتى غدت مقابلات التاريخ الشفاهي مصدراً نعتمد عليه في البحث عن المعلومة التاريخية الموثقة.
وشهد المؤتمر حضوراً مميزاً من الخبراء والمختصين، ورواة التاريخ الشفاهي والمساهمين في جمعه وحفظه، من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ومن خارجها، وامتازت جلسات المؤتمر بالأفكار الجديدة والمبتكرة.
وكانت الجلسة الأولى من جلسات المؤتمر بعنوان: «الموروث الشفاهي واستدامته... واستشراف المستقبل»، وأدارتها الدكتورة عائشة بالخير، رئيس فريق التاريخ الشفاهي، مستشار البحوث في الأرشيف والمكتبة الوطنية، وتحدثت فيها الدكتورة نجيمة طاي طاي، وزيرة التعليم الوطني والشبيبة سابقاً في المملكة المغربية، والدكتورة ضياء عبدالله الكعبي، رئيسة قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية في كلية الآداب بجامعة البحرين، وشيخة الجابري، مستشار إعلامي بمؤسسة التنمية الأسرية.
وفي ختام الجلسة الأولى، كرّم الأرشيف والمكتبة الوطنية فريق العمل في برنامج «الشارة» الذي تبثه قناة الإمارات، وفريق برنامج «السنيار» الذي تبثه قناة «سما دبي» لمساهمتهم الفاعلة في حفظ الموروث واستدامته.
ثم توالت الجلسات، فجاءت الجلسة الثانية، بعنوان: «عناصر وآليات وإجراءات أرشفة القصص الشخصية والحكايات»، وأدارتها ميثا الزعابي، وشارك فيها كل من الدكتور ديفيد بيرلخوي، رئيس الجمعية الدولية للتاريخ الشفاهي في المملكة الإسبانية، وقد جاءت مشاركته افتراضياً عبر برامج وتقنيات التواصل، والدكتور محمد شحاتة العمدة، مدير تحرير سلسلة الثقافة الشعبية- الهيئة المصرية العامة للكتاب بجمهورية مصر العربية. 
وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان: «مرويات تحكيها فنون الأداء»، وأدارها الفنان ياسر النيادي في هيئة أبوظبي للسياحة، وشارك فيها كل من: الشاعر والباحث خالد البدور، والدكتور كارلوس جويدس، ملحن وفنان وباحث في الموسيقى، من جمهورية البرتغال، والباحثة الإماراتية في التأريخ الشفاهي رحاب الظنحاني، وكانت الجلسة الرابعة بعنوان: «التأثير والتأثر بوسائل التواصل الاجتماعي»، وقد أدارتها الأديبة شيخة الجابري، وشارك فيها: خلفان مصبح الكعبي إعلامي وباحث في التاريخ والتراث، من دولة الإمارات العربية المتحدة، وكيم كاهو (جنة) المترجمة الكورية التي تجيد اللهجة الإماراتية، وخالد سليمان عبيد الهنداسي، الباحث، صانع المحتوى في التراث والهوية الوطنية من الإمارات العربية المتحدة.

الإمارات
الأرشيف والمكتبة الوطنية
عبد الله ماجد آل علي
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
الأخبار العالمية
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
28 أكتوبر 2023
سودانيون يشاهدون أعمدة الدخان جراء المعارك في أم درمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الترويكا» ترحب بنتائج اجتماع القوى السودانية في أديس أبابا
28 أكتوبر 2023
تغير المناخ يزيد فرص اندلاع أعمال العنف ونشوب الصراعات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مطالبات لـ«الجنائية الدولية» ببحث دور تغير المناخ في الصراعات
28 أكتوبر 2023
جنود أميركيون في قاعدة «عين الأسد» بعد أيام من تعرضها لهجوم صاروخي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تعزيزات أميركية تصل قاعدة «عين الأسد»
28 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©