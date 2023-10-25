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التعليم والمعرفة

«محمد بن راشد للمعرفة» تختتم مشاركتها في «فرانكفورت للكتاب 2023»

«محمد بن راشد للمعرفة» تختتم مشاركتها في «فرانكفورت للكتاب 2023»
25 أكتوبر 2023 21:31

دبي (وام)

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اختتمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 75 من «معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2023»، حيث استعرضت المؤسسة أبرز مشاريعها ومبادراتها في مختلف حقول المعرفة. واستقبل جناح المؤسَّسة خلال أيام المعرض العديد من الزوار من مختلف أنحاء العالم، حيث زار معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب، جناح المؤسسة وتعرف إلى أحدث مشاريعها وبرامج التطوير والتدريب والتنمية التي تنفذها من خلال جملة من المشاريع مثل «قمة المعرفة» و«حوارات المعرفة» و«برنامج دبي الدولي للكتابة» و«استراحة معرفة» و«مبادرة بالعربي» و«مركز المعرفة الرقمي»، وغيرها من المشاريع والبرامج الرائدة. 
وأثنى معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، على الجهود التي تبذلها مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في المجال المعرفي وأنشطتها ومشاريعها المميزة في هذا المجال الحيوي، وحرصها على نشر المعرفة لتمكين الأجيال الجديدة من المساهمة في دعم المسيرة التنموية لبلدهم الإمارات. كما استقبلت المؤسسة في جناحها أيضاً كوكبة من الضيوف والشخصيات رفيعة المستوى، بمن فيهم أحمد العطار، سفير الدولة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، والدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وفنسانت مونتان، رئيس اتحاد الناشرين الفرنسيين.
وشهد جناح المؤسسة زيارة وفد من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والعشرات من الشخصيات العامة العالمية التي تحضر في المعرض. وعلى مدار أيام المعرض، عقد وفد المؤسسة العشرات من اللقاءات والاجتماعات مع ناشرين وعارضين وناشطين في صناعة المعرفة والإصدارات الورقية والرقمية ووسائل نشر المعرفة بطرق ذكية تواكب التطورات الرقمية والعلمية المتسارعة، إذ تمحورت اللقاءات حول تطوير التعاون المشترك بين المؤسسة ودور النشر الرائدة عالمياً، ولاسيما في مجالات تبادل الخبرات وتطوير المهارات المهنية. وقال جمال بن حويرب إن المشاركة الدورية في هذا الحدث المعرفي الكبير، تجسد التزام المؤسسة بمواكبة أحدث التطورات في صناعة النشر وإنتاج المعرفة ومشاركتها، لافتاً إلى أن معرض فرانكفورت الدولي للكتاب أتاح مساحات للتواصل وتطوير آفاق التعاون مع أقطاب صناعة النشر من مختلف دول العالم، وتبادل أفضل التجارب والممارسات في إنتاج المعرفة. 
وأضاف ابن حويرب: «نحرص على المشاركة السنوية في هذا المعرض العريق الذي يتيح لنا الفرصة للتواصل مع رواد المعرفة وأقطاب صناعة النشر من أنحاء العالم، ويوفر منصة مثالية لعرض مشاريعنا ومبادراتنا المعرفية، وخلال مشاركتنا لهذا العام سلطنا الضوء على المشهد المعرفي في دولة الإمارات، وتنامي مكانة الدولة وإمارة دبي على الصعيد المعرفي. وتضمن الجناح العديد من الشاشات الرقمية التي عرضت مشاريع وروابط نشاطات المؤسسة، وصوراً للعشرات من الكُتَّاب الذين تدربوا في برنامج دبي الدولي للكتابة، فضلاً عن صور تبرز مكانة دبي باعتبارها مدينة للمعرفة. ويعد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب واحداً من أهم وأعرق الفعاليات العالمية في عالم المعرفة والكتب والإعلام والنشر. ويشكل المعرض منصة للحوار والتبادل المعرفي وتقام في إطاره العديد من الندوات وحلقات الحوار والنقاش والمحاضرات بمشاركة كبار الأدباء والكتاب والفنانين والمثقفين والمبدعين في مختلف المجالات المعرفية والأدبية والعلمية.

معرض فرانكفورت الدولي للكتاب
معرض فرانكفورت للكتاب
مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة
فرانكفورت
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