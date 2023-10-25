ماجد المعلا: المعارض الفنية منصات للتواصل الثقافي

أم القيوين (وام)

حضر الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، ملتقى الفنون البصرية الذي نظمه مركز أم القيوين الإبداعي بعنوان «مبدعون من الإمارات»، لعرض الإبداعات والمهارات الفنية للشباب.كما حضر الملتقى محمد عيسى الكشف ومنى راشد طحنون عضوا المجلس الوطني الاتحادي، وهيثم سلطان آل علي مدير عام دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، وممثلون عن المؤسسات والدوائر في الإمارة.

وتفقد الشيخ ماجد بن سعود المعرض الذي يشارك فيه 11 فناناً من شباب الإمارات، لعرض 50 عملاً فنياً متنوعاً بين فنون تشكيلية عن البيئة الإماراتية الثقافية والتراثية، إلى جانب عرض للصور، وعروض خاصة بالتصميم والطباعة.

وأكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، أن المعارض والملتقيات الفنية التي تحتضن المواهب الإماراتية تسهم في تعزيز الإنتاج الإبداعي والثقافي لدولة الإمارات، وتعمل على إيجاد بيئة إبداعية مستدامة تساهم في تمكين المواهب الشبابية وتدعم توجهاتهم الفنية والثقافية.

وثمن الشيخ ماجد جهود وزارة الثقافة والشباب في دعمها للفنانين والمثقفين من الشباب، وحرصها الدائم على إطلاق المبادرات التي تبرز مواهبهم وإبداعاتهم، وتعرف الجمهور بأعمالهم الفنية عبر قنوات مختلفة.

وقال الشيخ ماجد: تتميز المعارض الفنية بأنها منصات للتواصل الثقافي وتبادل الخبرات الفنية من خلال التقاء الفنانين مع بعضهم بعضاً، وتبادل الخبرات الثقافية والتجارب الإبداعية، والتعرف على عالم الفن بأنواعه المختلفة، إلى جانب ما تقدمه هذه المنصات من دعم في تطوير معارف المبدعين الشباب وتنمية مهاراتهم الفنية والثقافية.

وكرم الشيخ ماجد في ختام الملتقى الفنانين الشباب المشاركين بالملتقى.

ومن جانبه قال عبدالله علي بوعصيبة مدير مركز أم القيوين الإبداعي إن الملتقى اهتم بعرض الإنتاج الإبداعي للشباب في مجال الفنون البصرية وإتاحة الفرصة لهم لعرض مواهبهم وإمكاناتهم ومهاراتهم لمختلف فئات المجتمع.

وأضاف أن الملتقى هدف إلى تعزيز الإبداع، والإنتاج الثقافي في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية الشابة.