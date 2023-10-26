النملة.. وخطاب الأزمات

بقلم: أ.د لعبيدي بوعبدالله

إن نقل الكلام على لسان الحيوانات ضرب من العجائبيّة المبنيّة على التشويق والإغراء يعتمده الأدباء والقصاصون في حكاياتهم الخرافية، وهو في النص القرآني، حقيقة مطلقة تظهر الحيوان كجنس من المخلوقات، يقص الله قصصهم لأهداف عديدة، أبرزها الإيمانية العقدية، والوعظية التربوية، والفقهية التوجيهية، والتنظيمية الاجتماعية. واللافت في خطاب قصص الحيوان في القرآن الكريم إعجازه البنائي وانفراديته الدلالية، وجماليته النصية، ممثلة في تماسك عناصره وانسجامها، ولا غرو فهو أحسن القصص الذي تنزَّل وفق سنن العرب في كلامها وبيانها، وتلميحها وتصريحها، وإيجازها وإطنابها، فضلاً عمّا تضمّنه من وظائف متصلة باللغة وأخرى بما وراء اللغة.

ومن ذلك نداء النملة قومها حين علمت بمرور سليمان، عليه السلام، بواديهم، فوظيفته الظاهرة أنه للإخبار ولفت الانتباه، لتفادي العدوان المحتمل، جاء في القرآن الكريم: ﴿... قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾، «سورة النَّمل: الآية 18»، غير أن الخطاب بما اتّسم به -تداوليّاً- من إيجاز العبارة، وصريح الإشارة، قد تعددت وظائفه، وتحققت فعالية، فدلَّت الكلمات التي تألّف منها على ما يأتي:

- إن خطاب النملة الأفقي دال على أن منطلقه الدّور الذي يؤديه كل عنصر داخل مجتمع النمل، إذ إن ما يصيب الفرد يزري بالمجتمع كله. وهو النداء نفسه الذي نادى به الأنبياء والأخيار أقوامهم (يَٰقَومِ/ يَٰقَومَنَا)، وذلك في 49 موضعاً في القرآن الكريم.

- قولها: ﴿...ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ...﴾: فيه إشارة إلى أهمية عرض الأولويات حينما تحلّ الخطوب وتنزل الكروب، إذ إيجاد الحلول وتبيين سبل النجاة أهم من توصيف المشكلات وتشخيص الخطورة دون حلول مقنعة. والعرب تُسمّي بيت النَّمل القَرْيَة والقَرِيَّة، إلا أن في الآية عدولاً عن ذلك إلى لفظ «المسكن»، لما يؤدّيه من تناغم دلالي مع سياق الموقف المتأزّم الذي يتطلَّب الإيواء إلى ما يسكن إليه النّمل وتحصل لهم فيه الطمأنينة والنجاة فراراً مما هو مؤذٍ، بخلاف (البيت) المستعمل في غيره من المواضع، كما فيما أوحى الله به إلى النحل: ﴿... أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا...﴾، «سورة النحل: الآية 68».

- قولها: ﴿... سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ...﴾: فيه نظرة كلية للأشياء، وأن التصدي للخطر يكون بخطة تتضمن مجابهة جميع عناصره، لأن القليل منه خطير، والسلامة والأمن كل لا يتجزأ، كما قيل:

إِنَّ السَّلامَةَ مِنْ سَلْمى وجارَتِها.. أَلّا تَحُلَّ عَلى حالٍ بِواديها

- إن خطورة الموقف وتحقق العدوان لم تفتح أمام النملة المجال للخوض في عواملهما وأسبابهما ونتائجهما وغير ذلك، بل إن الأهم في المقام ماهية العدوان (التحطيم) ومصدره، فهو تعامل مع الحدث ذاته ولذاته، دون تأويل أو تمحُّل، فلذا قالت: ﴿... وَهُمْ لَا يَشْعُرُون...﴾، وهو إيحاء إيجابي تجاه الحدث والآخر رغم تأزم الوضع، فهي نظرة استشرافية حكيمة إلى مآلات الأشياء، بل ربما كان تعديد الأسباب وشرح الدوافع أكبر ما يعرقل تطبيق خطة النجاة من المآزق والخلاص من معضلات الأمور.

- إن النص المركز في خطاب النملة تضمّن أمراً ونهياً: ﴿ادْخُلُوا﴾ و﴿لَا يَحْطِمَنَّكُمْ﴾، وهو يعكس الهيكل البنائي والآلية الوظيفية التي ينبغي أن يتشكِّل منها خطاب الأزمات، فالعبرة من نسقه ليس في كثرة التوجيهات والمواعظ، وإطلاق وابل التحذيرات والنصائح، بل في نسبة الإيجابية ودرجة التأثر والتفاعل، ولعل هذا النسق من الخطاب يذكّرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه وهما في الغار: ﴿...لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا...﴾، «سورة التوبة: الآية 40» الذي مداره الدلالي: «ثق في الله».

وبعد هذا كله، لم تتلقّ النملة أي ردّ من مجتمع النمل، فكان ذلك دالّاً على التأييد المطلق، مما يدل على أن رسالتها لا يمكن ردّها، لما اتسمت به من صدقية وشمولية وفعالية، سمحت بتحويل نسق الخطاب الصوتي إلى نسق أفعال، وقصديته إلى ولاء دائم واتحاد مستمر، فكان صمت النمل خطاباً ماورائيّاً، أو لنقل خطاباً موازياً بالقوة، موغلاً في الانقيادية، والتفاعل الخطابي الإيجابي، والاندماج النظامي الواعي.

أستاذ بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية



