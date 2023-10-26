«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تشارك في «فرانكفورت للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2023، واشتملت مشاركة الجامعة على تنظيم 9 من المحاضرات العلمية التي قدمها نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة، إلى جانب المشاركة بـ17 إصداراً باللغتين العربية والإنجليزية، تضمنت الرسائل البحثية والكتب العلمية والبحوث التي شاركت بها الجامعة في عدد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عرض مجلة «قراءات الكتب» التي تصدرها الجامعة بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية.

وتضمنت المحاضرات التي تم تقديمها خلال أيام المعرض، عدداً من المحاور المهمة شملت: سيرة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التعايش السلمي بين الحضارات، تجديد الفكر الديني، مكانة المرأة في الإسلام، القيم الكبرى، عادات المجتمع الإماراتي، نشر ثقافة التسامح والتعايش.. ما الذي يمكن للشباب القيام به، مستقبل التعددية الدينية، المقاربة الأخلاقية للسلام في العالم.. نموذج وثيقة الأخوة الإنسانية، وشارك في تقديم المحاضرات الأستاذ الدكتور رضوان السيد، والدكتورة وديمة الظاهري، والدكتورة ماريا الهطالي، ومحمد العزيزي.

وأكدت الدكتورة نجلاء النقبي، نائب مدير الجامعة لقطاع الشؤون الأكاديمية، أن مشاركة الجامعة في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب كانت متميزة، وساهمت في إثراء فعاليات المعرض الذي يعتبر من الأحداث الثقافية المهمة. وقالت إن الجامعة تحرص على المشاركة في مثل هذه الفعاليات باعتبارها مصدر إشعاع ثقافي وإبداعي وأدبي، ومحطة مهمة في مسيرة الدولة العلمية والأكاديمية.

وأضافت: «هدفت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، من خلال مشاركتها في هذه المبادرة الثقافية إلى طرح رسائلها العلمية، وإصداراتها الأكاديمية في مختلف مجالات العلوم الإنسانية، إلى جانب حصيلة معرفية وافرة من مخزون المؤتمرات التي نظمتها الجامعة مؤخراً»، مشيرة إلى أن نخبة من أساتذة الجامعة قدموا عصارة فكرهم ومعرفتهم العلمية والأدبية والفلسفية من خلال مشاركتهم في المحاضرات المصاحبة للمعرض، وعبر منصة الجامعة.