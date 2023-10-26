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تدشين كتاب جمال السويدي الجديد في البحرين

خالد بن أحمد آل خليفة وجمال سند السويدي والحضور خلال حفل تدشين الكتاب (من المصدر)
27 أكتوبر 2023 00:53

أبوظبي (الاتحاد)

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شهد نادي الخريجين، بمملكة البحرين الشقيقة، مساء أمس، حفل تدشين كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»، لمعالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، رئيس مجلس أمناء مراكز الفكر والثقافة العربية.
وأُقيم الحفل برعاية معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الديوان الملكي، الذي كان في مقدمة الحضور للحفل الذي ضم عدداً من أصحاب المعالي والوزراء وكبار المسؤولين ونخبة من المفكرين والمثقفين المدعوين.
وأشاد الشيخ خالد آل خليفة بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين مملكة البحرين وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن هذه العلاقات تحظى برعاية كريمة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله.
وأثنى معالي وزير الديوان الملكي على الكتاب ووصفه بالإصدار المهم والقيم والمتميز، الذي يتناول مسيرة قيادة فذة وملهمة، ويتحدث عن محطات رئيسة في حياة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وكذلك إنجازاته المتعددة في جميع المجالات، بالإضافة إلى مبادراته الفاعلة لنشر التسامح وصناعة السلام في المنطقة والعالم.
كما أشاد معالي وزير الديوان الملكي بالدور الريادي لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في مسيرة التنمية المستدامة والحضارية، التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، وما حققته من ريادة عالمية وتطور على صعيد التنمية، مؤكداً أن لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، مواقف إنسانية وخيرية كثيرة تشمل مد يد العون للجميع، مثنياً على مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، التي تدعو إلى التقارب بين أصحاب الديانات والثقافات المختلفة، وتهدف إلى نشر التسامح وترسيخ التعايش السلمي بين الأمم والشعوب.
وأعرب معاليه عن تقديره للجهد المثمر الذي بذله الدكتور جمال السويدي في تأليف وإعداد هذا الكتاب المتميز وإنجازه، مؤكداً أن الكتاب سيشكل مرجعاً مهماً للباحثين والمفكرين وإضافة نوعية وقيمة للمكتبات الوطنية والعربية، منوهاً بعطاءات السويدي وإسهاماته في مختلف المجالات العلمية والفكرية والبحثية.
من جهته، ألقى رئيس مجلس إدارة نادي الخريجين، عبداللطيف أحمد الزياني كلمةً، في بداية الحفل، رحب فيها بمعالي وزير الديوان الملكي، ومعالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، والحضور، معرباً عن جزيل شكره وتقديره لوزير الديوان الملكي على رعايته لحفل التدشين.
من جانبه، قدم الدكتور جمال السويدي الشكر لمعالي وزير الديوان الملكي، معرباً عن تقديره لرعايته الكريمة لحفل تدشين الكتاب، مشيداً بالعلاقات التاريخية المتميزة والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين.
وبدأ الحفل بعرض فيلم عن الكتاب، يبرز سيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ونشأته ومسيرته التعليمية وعمله في القوات المسلحة الإماراتية ودوره في تطويرها، إضافة للجوانب الإنسانية لسموه، وبخاصة اكتساب سموه صفات إنسانية كثيرة من الإرث الإنساني للأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.
وقدم نبيل بن يعقوب الحمر، مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام، قراءة في الكتاب خلال الحفل، مؤكداً أن الكتاب يعد سيرة حياة حافلة في العمل الوطني لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، نستلهم منها الدروس والعبر، إضافة إلى أنه يركز على الجوانب الإنسانية في مسيرة سموه، مشيراً إلى أن الدكتور جمال السويدي اتبع أرقى معايير الحيادية والموضوعية والقواعد البحثية والعلمية في تأليف هذا الكتاب.
ووقّع معالي الأستاذ الدكتور جمال السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية، في ختام حفل التدشين، على أول نسخة من الكتاب، وأهداها لمعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الديوان الملكي راعي الحفل.

خالد بن أحمد آل خليفة
جمال سند السويدي
البحرين
الإمارات
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