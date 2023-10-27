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«أبوظبي للغة العربية» يعقد اجتماع اللجنة العليا لـ«سرد الذهب»

«أبوظبي للغة العربية» يعقد اجتماع اللجنة العليا لـ«سرد الذهب»
28 أكتوبر 2023 00:57

أبوظبي (الاتحاد)

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عقد مركز أبوظبي للغة العربية، اجتماع اللجنة العليا لجائزة «سرد الذهب» في دورتها الأولى 2023، وذلك لمناقشة ومراجعة توصيات لجنة التحكيم واختيار القوائم القصيرة تمهيداً لاعتمادها. وكان المركز أطلق الجائزة لتكريم رواة السير والآداب والسرود الشعبية محلياً وعربياً، وتسليط الضوء على أبرز أعمالهم التي شكّلت نقلة ثقافية نوعية محلياً وعالمياً.
حضر الاجتماع كل من رئيس اللجنة العليا للجائزة عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، والأعضاء، الأكاديمية والناقدة البحرينية الدكتورة ضياء الكعبي، والكاتبة والروائية المصرية الدكتورة ميرال الطحاوي، والكاتب والمخرج والمنتج الإماراتي ناصر الظاهري، والدكتور سعيد يقطين، الباحث المغربي في السرديات والنقد والنظرية الأدبية، إضافة إلى الباحث والناقد والمترجم الدكتور خليل الشيخ، مقرّر اللجنة.
وبهذه المناسبة، قال عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: «أجرينا تقييماً ومراجعة لأعمال المرشحين في القوائم القصيرة في الدورة الأولى الذين اعتمدتهم لجنة التحكيم. وقد أظهرت لنا الدورة الأولى الاهتمام الكبير بفن السرد محلياً وعالمياً وتميّز الأعمال الفائزة التي ستسهم في إثراء المكتبات العربية بأعمال سردية نوعية تُجسّد جوانب الحياة في الماضي والموروث الشعبي، وترصد مسيرة تطوّر المجتمعات. كما ستتيح الفرصة لنا لإبراز المواهب في عالمنا العربي بهذا المجال والترويج لأعمالها على نطاق أوسع».
وكانت الجائزة شهدت في دورتها الأولى إقبالاً واسعاً على المشاركة من مختلف دول العالم في جميع الفروع، وتبلغ القيمة الإجمالية لجميع فروع الجائزة مليوني درهم إماراتي.

مركز أبوظبي للغة العربية
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