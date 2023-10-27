مكتبة محمد بن راشد تطلق فعالية «أيام بيكاسو»

دبي (الاتحاد)

افتتح معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، المعرض الفني الذي يأتي ضمن فعالية «أيام بيكاسو» في مكتبة محمد بن راشد، والتي تستمر لمدة أسبوع، وتضم سلسلة من الفعاليات المتنوعة التي تسلط الضوء على الإرث الفني العظيم للفنان العالمي بابلو بيكاسو.

وتأتي الفعالية بالتزامن مع ذكرى ميلاد الفنان العالمي بيكاسو، وضمن احتفاء مكتبة محمد بن راشد بكبار الكتّاب والأدباء والفنانين، من خلال برنامج فعاليات «أيام المكتبة» الشهري، حيث استعرضت أكثر من خمسين عملاً فنياً لفنانين تشكيليين، ساهموا بلوحات مستوحاة من مدرسة «بيكاسو» في الفن التجريدي.

وشهدت الفعالية في يومها الأول مشاركة واسعة وتفاعلاً كبيراً من الجمهور والفنانين، وتضمنت محاضرة مميزة بعنوان «الأبعاد النفسية في لوحات بيكاسو»، أُلقيت في مسرح مكتبة محمد بن راشد بمشاركة الفنان «عبد الجبار ويس» الذي أوجز سيرة حياة بيكاسو وقام بتحليل لوحة الجرنيكا (Guernica)، والفنانة «منى الجبالي» التي تحدثت عن المراحل الفنية في حياة بيكاسو كالمرحلة الزرقاء والوردية، والفنان «علي العبدان» الذي تناول دلالات الخطوط في لوحات بيكاسو والأبعاد النفسية لها وتأثيرها على أعماله.

وتقدم الفعالية ورشة عمل فنية حول فن الرسم التجريدي بعنوان «وجوه من عالم بيكاسو»، وتهدف إلى تعزيز المهارات الفنية للمشاركين وتقديم فرصة لهم لاستكشاف عالم الفن التجريدي والتعرف على تقنياته وأساليبه المختلفة.

وأشاد الجمهور والفنانون المشاركون في اليوم الأول من فعالية «أيام بيكاسو» بالتنظيم المتميز، والإسهامات الكبيرة التي تقدمها مكتبة محمد بن راشد لدعم الفن والفنانين وتسليط الضوء على التأثير العظيم للفن على المجتمع، إلى جانب تعريف الأجيال الجديدة بهؤلاء المبدعين ومساهماتهم الإنسانية والإبداعية في الحضارة.

يذكر أن مكتبة محمد بن راشد تقود نشر المعرفة والثقافة وتعزيز التواصل الثقافي بين أفراد المجتمع، من خلال إتاحة الفرصة للجمهور للتعرف إلى الأعمال الفنية والفنانين عن قرب، إلى جانب تحقيق التواصل الثقافي والفهم المتبادل بين الأجيال والثقافات المختلفة.