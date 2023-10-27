الأحد 29 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

مكتبة محمد بن راشد تطلق فعالية «أيام بيكاسو»

مكتبة محمد بن راشد تطلق فعالية «أيام بيكاسو»
27 أكتوبر 2023 22:48

دبي (الاتحاد)
افتتح معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، المعرض الفني الذي يأتي ضمن فعالية «أيام بيكاسو» في مكتبة محمد بن راشد، والتي تستمر لمدة أسبوع، وتضم سلسلة من الفعاليات المتنوعة التي تسلط الضوء على الإرث الفني العظيم للفنان العالمي بابلو بيكاسو.

وتأتي الفعالية بالتزامن مع ذكرى ميلاد الفنان العالمي بيكاسو، وضمن احتفاء مكتبة محمد بن راشد بكبار الكتّاب والأدباء والفنانين، من خلال برنامج فعاليات «أيام المكتبة» الشهري، حيث استعرضت أكثر من خمسين عملاً فنياً لفنانين تشكيليين، ساهموا بلوحات مستوحاة من مدرسة «بيكاسو» في الفن التجريدي.

وشهدت الفعالية في يومها الأول مشاركة واسعة وتفاعلاً كبيراً من الجمهور والفنانين، وتضمنت محاضرة مميزة بعنوان «الأبعاد النفسية في لوحات بيكاسو»، أُلقيت في مسرح مكتبة محمد بن راشد بمشاركة الفنان «عبد الجبار ويس» الذي أوجز سيرة حياة بيكاسو وقام بتحليل لوحة الجرنيكا (Guernica)، والفنانة «منى الجبالي» التي تحدثت عن المراحل الفنية في حياة بيكاسو كالمرحلة الزرقاء والوردية، والفنان «علي العبدان» الذي تناول دلالات الخطوط في لوحات بيكاسو والأبعاد النفسية لها وتأثيرها على أعماله.
وتقدم الفعالية ورشة عمل فنية حول فن الرسم التجريدي بعنوان «وجوه من عالم بيكاسو»، وتهدف إلى تعزيز المهارات الفنية للمشاركين وتقديم فرصة لهم لاستكشاف عالم الفن التجريدي والتعرف على تقنياته وأساليبه المختلفة.

أخبار ذات صلة
رؤية دبي الثقافية.. مبادرات استراتيجية ذات طابع مستدام
«خطوط وأشعار».. أفكار متفردة تتوهج بجماليات الخط العربي

وأشاد الجمهور والفنانون المشاركون في اليوم الأول من فعالية «أيام بيكاسو» بالتنظيم المتميز، والإسهامات الكبيرة التي تقدمها مكتبة محمد بن راشد لدعم الفن والفنانين وتسليط الضوء على التأثير العظيم للفن على المجتمع، إلى جانب تعريف الأجيال الجديدة بهؤلاء المبدعين ومساهماتهم الإنسانية والإبداعية في الحضارة.

يذكر أن مكتبة محمد بن راشد تقود نشر المعرفة والثقافة وتعزيز التواصل الثقافي بين أفراد المجتمع، من خلال إتاحة الفرصة للجمهور للتعرف إلى الأعمال الفنية والفنانين عن قرب، إلى جانب تحقيق التواصل الثقافي والفهم المتبادل بين الأجيال والثقافات المختلفة.

مكتبة محمد بن راشد
مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم
بيكاسو
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
نصف أهداف «الإمبراطور» أمام «الإعصار»!
الرياضة
نصف أهداف «الإمبراطور» أمام «الإعصار»!
اليوم 13:13
«عياش ياس» يحصد لقب «الجاهلي» في العين
الرياضة
«عياش ياس» يحصد لقب «الجاهلي» في العين
اليوم 13:13
رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس كازاخستان في ضحايا الانفجار
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس كازاخستان في ضحايا الانفجار
اليوم 13:09
رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس التركي بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس التركي بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية
اليوم 13:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©