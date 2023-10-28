«مؤتمر الناشرين» ينطلق اليوم في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ13 من «مؤتمر للناشرين»، وتجمع نخبة من خبراء صناعة النشر العالمية والوكلاء الأدبيين وقادة الفكر من 106 دول، في الشارقة حتى 31 أكتوبر، وذلك قبيل انطلاق الدورة الـ42 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب التي تقام في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار «نتحدث كتباً».

ويواصل المؤتمر ترسيخ مكانته على خريطة صناعة النشر من خلال التمثيل العالمي الواسع، حيث يستضيف ممثلي دول من مختلف قارات العالم، 12 منها تشارك للمرة الأولى هي: بنين، وساحل العاج، والجمهورية التشيكية، وموريشيوس، وباراجواي، وبوركينا فاسو، والكونغو الديمقراطية، وملاوي، وجمهورية الكونغو، وغينيا، وزيمبابوي، وزامبيا، ما يعزز ثراء الأفكار والرؤى التي سيعرضها المؤتمر.

31 ندوة وجلسة نقاشية

ويوفر المؤتمر، على مدار ثلاثة أيام، منصة لـ42 متحدثاً وخبيراً عالمياً يقدمون 4 خطابات رئيسة ويشاركون في 31 ندوة وجلسة نقاشية في اليوم الأول، حيث تناقش هذه الجلسات القضايا والتحديات الأساسية التي تواجه قطاع النشر في زمننا الحاضر، بالإضافة إلى جملة من الموضوعات ابتداءً من مشهد النشر الإلكتروني وانتهاء بتعزيز التنوع الأدبي، بهدف تزويد الناشرين والوكلاء الأدبيين بالمعرفة اللازمة لمساعدتهم على النجاح والازدهار في صناعة النشر العالمية.

ويخصص المؤتمر اليومين الثاني والثالث لتنظيم جلسات مشتركة تجمع الناشرين لمناقشة فرص عقد الصفقات وشراء وبيع حقوق الترجمة والنشر، مجسداً جوهر المؤتمر الرامي لمضاعفة حجم سوق صناعة الكتاب واستحداث فرص لصفقات متجددة للنشر، إذ يعد هذا التواصل والتعارف والتفاعل أساس صناعة النشر.

قادة صناعة النشر

ويستضيف المؤتمر نخبة من الشخصيات المؤثرة في عالم صناعة النشر، أبرزهم الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، ونوريا كابوتي برال، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بينغوين راندوم هاوس» للنشر، وإيان تشابمان الرئيس التنفيذي لشركة «سايمون آند شوستر» في المملكة المتحدة، وتشول يون، رئيس جمعية الناشرين الكوريين ورئيس الوفد الكوري ممثل ضيف الشرف في المعرض.

تكريم الشخصيات المتميزة

وفي إطار التركيز على تطورات النشر الإلكتروني والكتب الصوتية، ينظم المؤتمر هذا العام الدورة الثانية من «جائزة الشارقة لحقوق النشر» التي تكرم العاملين في صناعة النشر، من خبراء بيع وشراء حقوق الترجمة في دور النشر إلى المهنيين المستقلين أو العاملين مع الوكالات الدولية المتخصصة بالحقوق الأدبية، ويحتفي بجهودهم المحورية في ضمان تنوع الأعمال الأدبية وإيصالها إلى القراء على المستوى العالمي، حيث سيتم الإعلان عن الفائز من بين 58 مرشحاً منهم 42 وكيلاً أدبياً و16 ناشراً من 58 دولة، وتشكل الجائزة شهادة على المكانة العالمية للمؤتمر، وتكرم الشخصيات التي أسهمت بنمو وتطور صناعة النشر.

ويشكل «مؤتمر للناشرين» في دورته الـ13 حاضنة للأفكار المبتكرة، وسوقاً للتطلعات الأدبية، واحتفاءً بالكلمة المكتوبة بكل أشكالها، ومع استعداد المؤتمر لاستقبال مجموعة من كبار الناشرين والوكلاء الأدبيين من جميع أنحاء العالم، تواصل الشارقة ترسيخ مكانتها العالمية كمركز للإنتاج المعرفي، وداعم أساسي لتطور صناعة النشر.

الكتب الميسرة

في بادرة هي الأولى من نوعها، اختار «اتحاد الكتب الميسرة» (ABC) مؤتمر الشارقة الدولي للناشرين للكشف عن الفائزين في الدورة الثانية من «جائزة التميز العالمي للنشر الميسّر»، التي تكرم دور النشر المتخصصة بإصدار كتب ميسّرة للمكفوفين وأصحاب الإعاقات البصرية وضمان وصولهم إلى كنوز العالم الأدبي، في تأكيد على أهمية الأدب ودوره في مد جسور التواصل وتقليص المسافات والحدود.