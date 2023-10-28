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التعليم والمعرفة

بيت الخط يعزز معارف الأطفال بورش «الكتابة»

بيت الخط يعزز معارف الأطفال بورش «الكتابة»
29 أكتوبر 2023 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

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ينظم المجمع الثقافي التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، سلسلة ورش عمل لتعليم الأطفال أساسيات الكتابة بالحروف العربية، وتساعد الورش النشء من عمر 8 إلى 14 سنة على تحسين طريقة الكتابة، وتجويد الخط من خلال تعلم تقنيات كتابة الحروف الأبجدية بخطي الرقعة والنسخ.  ويطلق بيت الخط بالمجمع الورش يوم الخميس الثاني من نوفمبر المقبل، وتستمر بشكل أسبوعي أيام 9، 16، 23 من الشهر ذاته، وتتضمن تدريبات عملية على كتابة الحرف العربي، ومواد تعليمية توثق العلاقة بين الطفل ولغته، عبر تعليمه الشكل الصحيح لكل حرف، ما ينعكس على تنمية المخزون المعرفي لدى النشء والصغار، وتعزيز مكانة اللغة العربية في نفوس الأجيال الجديدة.

المجمع الثقافي
دائرة الثقافة والسياحة
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