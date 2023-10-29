مكتبة محمد بن راشد تدعو المؤلفين لحضور «مبادرة عالم بلغتك»

دبي (الاتحاد)

على هامش فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، تنظم مكتبة محمد بن راشد جلسة حوارية مميزة تحت عنوان «مبادرة عالم بلغتك: بناء جسور من المعرفة»، وذلك في يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر، من الساعة 6:30 مساءً حتى 8:00 مساءً، في قاعة «فكر» بمركز إكسبو الشارقة، لتسليط الضوء على أهمية المبادرة ودورها في تعزيز الحوار والتواصل الثقافي بين مختلف الشعوب.

وتستضيف الجلسة الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، الذي سيقدم نظرة شاملة حول مبادرة «عالم بلغتك» ودورها في إزالة الحواجز بين الثقافات المختلفة، وإيصال الأدب والثقافة والإرث العربي واللغة العربية إلى العالمية، من خلال استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، لنقل النتاج الفكري العربي إلى لغات عالمية متعددة وإتاحته للجميع.

وخلال الجلسة، سيقدّم للجمهور والمشاركين تجربة حية لقراءة كتاب بلغات عدة، بالإضافة إلى تخصيص فقرة للأسئلة، والتي ستتيح للحضور فرصة التفاعل مع الدكتور محمد المزروعي، وطرح أسئلتهم واستفساراتهم عن المبادرة.

وتدعو مكتبة محمد بن راشد الكتّاب والمؤلفين والمبدعين في دولة الإمارات إلى الانضمام للجلسة للتعرف إلى مبادرة «عالم بلغتك»، وما ستتيحه من انتشار لأعمالهم ولإنتاجهم الفكري والأدبي، وكيف يمكن لمشاركاتهم فيها أن تعزز من الحوار الثقافي وتبادل المعرفة، والتعريف بالتاريخ والأدب الإماراتي.

والجدير بالذكر أن هذه المبادرة المعرفية الرائدة تأتي في إطار جهود مكتبة محمد بن راشد المحلية والإقليمية والعالمية لمواكبة أحدث التقنيات التي تخدم المعرفة، إلى جانب دعم وتعزيز استراتيجية الدولة الشاملة في القطاع الثقافي، والمساهمة في إثراء المشهد الفكري والإبداعي والمعرفي المحلي، بالاعتماد على رؤية مستدامة واضحة المعالم تحمل في طياتها رسالة جوهرية ترتكز على أهمية ترسيخ ثقافة القراءة للجميع.