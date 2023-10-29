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لوحات جمالية بأدوات هندسية في المجمع الثقافي

لوحات جمالية بأدوات هندسية في المجمع الثقافي
30 أكتوبر 2023 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

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تجربة فنية شيقة ومفيدة يقدمها بيت الخط في المجمع الثقافي التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لهواة التصميم والإبداع من خلال ورشة «المسطحات الهندسية» التي تنطلق يوم 14 نوفمبر المقبل في نسختين صباحية ومسائية، وتقوم الورشة على تدريب المشاركين على استخدام الأدوات الهندسية لإنشاء مسطح هندسي بالتكرار المتبادل والعكسي، حتى يكتسبوا مهارة استخراج أكثر من شكل بالشبكة الهندسية ومن ثم استخدام الألوان لإنتاج لوحة هندسية مسطحة.
وتسعى الورشة المخصصة للفئة العمرية من 14 سنة فأكثر إلى تنمية المهارات الإبداعية لدى المشاركين، والمساهمة في بناء جيل من الفنانين القادرين على تحويل أفكارهم إلى لوحات جمالية بالأدوات الهندسة.

المجمع الثقافي
بيت الخط
دائرة الثقافة والسياحة
أبوظبي
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