«تريندز» يشارك في «الشارقة الدولي للكتاب 2023»

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات بجناح يواكب قضايا المناخ في الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 1-12 نوفمبر 2023، في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «نتحدث كتباً». ويعد المعرض أكبر معرض للكتاب في العالم، حيث يشارك فيه أكثر من 1500 دار نشر من أكثر من 80 دولة.

ويعرض مركز «تريندز» في جناحه الخاص أكثر من 200 إصدار تتنوع ما بين كتب أصيلة ومترجمة ومجموعة من السلاسل العلمية باللغتين العربية والإنجليزية ولغات أخرى، تغطي مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك تيارات الإسلام السياسي، والتنمية المستدامة، والسياسة الخارجية والعلاقات الدولية، والتنمية الاقتصادية، والطاقة والموارد الطبيعية، والتجارة الدولية والاستثمارات، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة، إضافة إلى عشرة كتب من موسوعة «الإخوان المسلمين» التي يعمل عليها «تريندز». ومن المقرر أن يشهد جناح «تريندز» توقيع 12 إصداراً جديداً من قبل باحثي المركز، كما ستنظم على هامش المعرض سلسلة من الحلقات النقاشية والحوارات.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، أن مشاركة المركز في معرض الشارقة الدولي للكتاب تمثل خطوة مهمة في تعزيز حضور المركز على الساحة الثقافية والفكرية العالمية، كما أنها فرصة جيدة للمركز للتواصل مع القراء والباحثين من مختلف أنحاء العالم، وتبادل الأفكار والرؤى حول القضايا الإقليمية والعالمية.

وأضاف الدكتور العلي أن المركز يسعى من خلال مشاركته في هذا المعرض المهم إلى تعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات الثقافية والفكرية حول العالم، وتبادل الخبرات والمعارف، بما يساهم في نشر الثقافة والمعرفة وتعزيز التفاهم بين الشعوب.

ومن جانبها ذكرت روضة المرزوقي، مديرة إدارة التوزيع والمعارض، أن الجناح يحمل رقم «L28» في القاعة السادسة بمركز إكسبو الشارقة للمعارض، مشيرة إلى أنه سيحتضن مجموعة من الفعاليات والحوارات والحلقات النقاشية التي ستتناول موضوعات متنوعة، وستركز بشكل خاص على القضايا البيئية والمناخية، لافتة إلى أنه تم تصميم الجناح بما يواكب «كوب 28» والبيئة بهدف المساهمة في زيادة الوعي لدى الزوار حول أهمية الحفاظ على البيئة، ومواجهة تحديات التغير المناخي.

وأوضخت روضة المرزوقي أن مشاركة مركز تريندز في معرض الشارقة الدولي للكتاب فرصة للتواصل مع العاملين في قطاع النشر، إضافة إلى استكشاف أفق التعاون معها، حيث إن المعرض منصة ثقافية عالمية أخذت بزمام مبادرات الحوار الثقافي العالمي، وهو ما يسعى إليه وينسجم مع رؤية وتطلعات «تريندز» كمركز بحث عالمي مستقل.